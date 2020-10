CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – ENTRE RÍOS: Desde esta localidad me llega la información de nuestro corresponsal Pablo Fender que Concepción del Uruguay ingresó nuevamente a Fase 1 por los contagios de COVID 19 registrados, donde por lógica al regresar a esta fase volvieron para atrás con todas las actividades tomando los recaudos y protocolos que esta fase implica por el momento y al menos por tres semanas. VILLA PARANACITO - ENTRE RÍOS: Otras de las localidades Entrerrianas que a según nos comenta nuestro guía referente y amigo Gustavo Ramondegui de venir excelentemente bien sin positivos de COVID 19, manteniéndose el pueblo aislado completamente por tierra y por agua, al parecer por algún lugar se filtró el virus y hoy están muy preocupados se han detectado 8 casos positivos y se realizaron 50 hisopados más por distintos síntomas. No hace falta mencionar que las actividades permitidas nuevamente fueron cerradas. Una de las posibilidades de contagio es que la gente que vive en la localidad de Ceibas no tiene otra opción de atención médica que el Hospital y banco para el cobro de jubilaciones que la de Paranacito. RÍO PARANÁ: REPUDIO A PESCADORES: Información de LT10 Noticias nos dice que, pescadores paraguayos se concentraron a poca distancia de la costa argentina, sin autorización para ingresar al país. Posaron con sus piezas y generaron indignación. Ante ello, Prefectura desplegó un fuerte operativo en Corrientes. Pescadores de países limítrofes se concentraron durante toda la semana en Puerto Corazón, a poca distancia de la costa argentina, sin autorización para ingresar al país y amedrentando a los fiscalizadores de Recursos Naturales. El fin de semana el Río Paraná fue epicentro de un festival de dorados y surubíes en la zona de Corrientes. El fenómeno fue aprovechado por seudos pescadores deportivos que posaron con sus piezas con la costa argentina de fondo. Cientos de personas a bordo de embarcaciones que zarparon desde el Paraguay se concentraron en la zona de Puerto Corazón, aguas arriba de Itatí, "masacrando todo a su paso en una cancha de pesca de menos de 200 metros cuadrados y amedrentando a los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales", publica Radio Dos. Describen que se trata de potentes embarcaciones cuyos propietarios serían brasileños y también paraguayos residentes en Ciudad del Este que bajan sus a pocos kilómetros de Itá Ibaté, y luego navegan hasta la cancha donde se encontraba este cardumen. PARANÁ GUAZÚ: Esta semana con la actividad de pesca deportiva permitida visitamos el Paraná Guazú, donde nos encontramos con un buen nivel de agua estando la misma muy limpia y clara. En cuanto a la navegación permitida es solo sobre el Paraná Guazú desde la Isla la Paloma ubicada en el km 162 hasta la Botija ubicada en el km 188,500 y desde el Guazú y el Paraná Bravo hasta la boca del río Gutiérrez en el kilómetro 161. La pesca en horarios diurnos se encuentra un tanto remisa, dándose solo para algunas bogas de portes medianos las que pueden rondar del kilo al kilo ochocientos las que están dando respuestas con encarnes realizados con lombrices o tripa de pollo, por lo menos por nuestra parte así se dio el pique y capturas ya que con maíz fermentado y maza no obtuvimos ninguna respuesta. En lo que a variada se refiere y siempre realizando encarnes con lombrices se dieron excelentes portes de bagres amarillos, porteñitos y pati dándose en varias oportunidades dobletes de estos ejemplares. En cuanto al bagre de mar si bien vimos varias embarcaciones buscando esta especie en lo que pudimos ver y consultar no se concretaron capturas de los mismos. En nuestro programa televisivo Nº 851 de esta semana Jorge Alberto Robson nos muestra y asesora sobre el mantenimiento de cañas telescópicas, Aldo Bigatton de Laguna Larga Córdoba cierra en esta oportunidad la muestra de su gran variedad de boyas artesanales, Jorge Daniel Aguirre por su parte culmina el armado de señuelos artesanales mostrándonos los últimos detalles del laqueado de los mismos, como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos TV 2020 a la que se le suma la galería de videos TV enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Esta es la foto que brasileños y también paraguayos residentes en Ciudad del Este se tomaron y publicaron en las redes.



Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana

Por Luis María Bruno

