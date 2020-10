La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/oct/2020 Lesionado en la avenida 6 de Julio







Un motociclista impactó contra una camioneta que intentaba cruzar hacia Santa Cruz. Golpes y heridas leves sufrió un motociclista que transitaba por Av. 6 de Julio hacia Ruta 9 luego de impactar contra el lateral izquierdo trasero de una Peugeot Partner que estaba cruzando hacia Santa Cruz, en el barrio Lubo. Un móvil del SAME se hizo presente en el lugar y trasladó al herido hasta el Hospital San José, al tiempo que efectivos del Comando Patrulla asignados a la zona 5 se presentaron en el lugar para ordenar el flujo del tránsito y custodiar la Honda Wave que quedó tirada en el suelo hasta que se autorizó a liberar el lugar.

La Partner ya estaba cruzando cuando venía la Honda Wave, cuyo conductor no alcanzó a esquivarla.

#Ahora choque en Av 6 de Julio y Santa Cruz. Una Honda Wave impactó en el lateral izquierdo de una Peugeot Partner. El conductor de la moto, con golpes y heridas leves, fue trasladado por SAME 1. En el lugar CP zona 5 pic.twitter.com/EY2SLXjjhb — Daniel Trila (@dantrila) October 29, 2020

