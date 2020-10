La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/oct/2020 Invitado por Tenaris:

El Dr. Daniel López Rosetti brindó herramientas para manejar los estresantes tiempos de pandemia







El reconocido médico habló sobre el estrés y el estrés psicosocial que genera el COVID-19 y destacó que gran parte de su tratamiento está en nuestras manos. "Cuando las cargas superan mi capacidad de resistencia, debo bajar una, aumentar la otra o ambas cosas", explicó. "La pandemia no solo tiene efectos sanitarios, sino también en lo laboral, productivo, social, emocional y sobre las perspectivas. Y eso hay que saberlo manejar", señaló el Dr. Daniel López Rosetti este jueves durante una charla abierta durante la que brindó consejos para tratar el estrés. Fue una iniciativa de Tenaris en la continuidad del Ciclo de Charlas #Presentes que había comenzado el mes pasado con el "Encuentro con la Comunidad", donde la compañía compartió su contexto y del que participó el periodista Luis Novaresio. López Rosetti es jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, siendo además autor de varios libros sobre este padecimiento que, definió durante la charla, se dispara "cuando las cargas superan la capacidad de resistencia". "Entonces, debo bajar una, aumentar la otra o ambas cosas", explicó el médico, frecuente columnista en noticieros de los principales canales de televisión y radios. Hay dos tipos de estrés. El individual, "que no es una enfermedad transmisible en rigor, pero es contagioso" porque "cuando una persona está estresada se lo contagia a quien tiene al lado, a su familia, a su grupo de amigos", y el psicosocial, "que atraviesa tangencial y transversal-mente a toda sociedad en una determinada unidad de tiempo". Esto ha provocado la pandemia. "La novedad es que nunca hubo un estrés pandémico, porque esta vez paró el planeta. Ni siquiera en la Segunda Guerra se paró el planeta, pero hoy no hay nadie lejos de este combate", comentó López Rosetti, dimensionando cómo el coronavirus impactó en la sociedad mundial. Sin embargo, el médico aseguró que gran parte del tratamiento para manejar estas sobrecargas está en nuestras manos, repasando recursos disponibles para una mejor calidad de vida. Uno es la respiración/meditación, que "busca atacar la tuerca floja" que permite que el estrés prolifere, intentando bloquear el hemisferio izquierdo del cerebro -racional, lógico, secuencial- para dejar que el derecho -donde radica la creatividad y lo espiritual- "funcione libremente". Otra propuesta giró alrededor zona de confort. "Al estar en ella, nos sentimos como pez en el agua. Sin embargo, para progresar hay que salir", comentó López Rosetti. "Un poco de estrés es normal, sin eso no se puede vivir. Pero por arriba de ese nivel, se está sufriendo. Por eso es necesario identificar y volver de vez en cuando a las zonas de confort para pasarla bien y, cuando tenga que volver a salir, hacerlo con el optimismo de estar creciendo". López Rosetti también se refirió a la capacidad de generar empatía con los demás, de poner foco en el presente y no enceguecerse con los problemas, y la resiliencia necesaria para "enfrentarlos y salir más fortalecidos" de esa experiencia. "La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad la mitad del remedio y la paciencia el comienzo de la cura", resumió el médico, antes de pasar a contestar preguntas de los espectadores que siguieron su presentación a través de la plataforma YouTube.

Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, presentó a López Rosetti y destacó su trayectoria en el campo de la medicina del estrés. VIDEO DEL EVENTO:

