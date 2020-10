La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/oct/2020 Alonso le contestó a Abella sobre Guernica







"El Intendente dice que necesita una oposición más constructiva en la ciudad, pero no pierde oportunidad para criticar al Gobernador Kicillof y confundir nuestros vecinos", señaló la diputada provincial de nuestra ciudad, y recordó la represión durante el desalojo del Parque Indoamericano, en CABA. "El Intendente dice que necesita una oposición más constructiva en la ciudad, pero no pierde oportunidad para criticar al Gobernador Kicillof y confundir a nuestros vecinos, comparando peras con manzanas, no teniendo perspectiva ni sentido de la escala y, claramente, con una falta total de empatía con los que menos tienen. Por supuesto que todas las situaciones son atendibles, y de hecho tanto el Estado Nacional y Provincial han brindado y brindan soluciones y herramientas financieras a múltiples sectores golpeados por el paráte económico de la Pandemia. Por ejemplo, ¿Dónde está el millón novecientos mil pesos que mandó Provincia para los clubes de nuestra ciudad el 1 de octubre y todavía no llegaron?", señaló la Diputada Provincial Soledad Alonso, en relación a las recientes declaraciones del Intendente Abella expresando su total desacuerdo con el subsidio que otorgará el gobierno bonaerense a los usurpadores del Guernica y cuestionó que, con ese dinero, no se asista, por ejemplo, a comercios, jardines de infantes y maternales. "¿Qué esperaba Abella? ¿Otro desalojo como el del Indoamericano cuando Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma? ¿Más represión y muertos por ser pobres? El desalojo de Guernica se hizo con todos los cuidados posibles, porque no se trata de ganado: son unas 2000 argentinas y argentinos que, directamente no tenían a dónde ir… Gracias a Dios está Kicillof está al timón ¿qué hubiese pasado con Vidal? Y no hablo de Guernica solamente, sino del tránsito de esta pandemia en general. Tenemos una crisis habitacional terrible, y no se generó en los últimos 10 meses. Se generó gracias a un gobierno que nos endeudó de manera formidable y para favorecer a la bicicleta financiera en vez de la producción y el trabajo. Porque el dinero de la deuda que tomaron no está, y eso es evidente. Con los 250 mil millones que tenemos que pagar de deuda en el 2020 hubiésemos construido 70 mil viviendas como las del Procrear. Por eso creo que Juntos por el Cambio no tiene autoridad moral para opinar sobre Guernica ni tantos otros temas… En todo caso, le digo a Abella que somos nosotros quienes necesitamos una oposición constructiva, y que ahora el dinero se invierte en la gente, en obra pública, en planes de vivienda, en generar trabajo. Ese es el camino y no sin esfuerzo, vamos a poner la provincia y a la Argentina de pie".

