En la sesión de anoche en la cámara baja bonaerense, la diputada Alonso tomó la palabra para recordar la figura del ex presidente Néstor Kirchner a 10 años de su fallecimiento. "Fui parte del 19 de diciembre del 2001, nos convocamos en el Congreso para pedir que se vayan todos. Yo era una más que no creía en la política. También voté a Néstor Kirchner sin conocerlo, pero sabiendo que del otro lado estaba lo peor de la década del 90. Y en el discurso del 25 de mayo del 2003 escuché esas palabras que me empezaron a emocionar y después rápidamente se convirtieron rápidamente en acciones reales", señaló la diputada provincial Soledad Alonso durante su homenaje a Néstor Kirchner durante la sesión de anoche. La presidenta de la Comisión de Trabajo de la cámara baja provincial recordó su ingreso a la ANSeS en 2005 y su militancia sindicalista "para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras" y sobre el final de su intervención, señaló: "Néstor vive y vivirá siempre en esas remeras que usan los pibes y que algunos usamos todavía aunque no somos tan pibes ya. Néstor va a vivir siempre en las pieles quienes eligieron tatuarse, porque querían llevarlo lo más cerca posible. Néstor va a vivir siempre en los millones de argentinos que cantamos con el corazón en la garganta. Néstor vive en el pueblo que lo llora porque lo extraña, porque siempre lo va a recordar como alguien que lo protegió y cuidó, y que supo darle esos derechos. Porque el pueblo nunca olvida a quien amó a su gente. Néstor nos pidió que cuidemos a Cristina. Y millones de argentinos y argentinas así lo hicimos. Y nos sentimos parte de su familia, porque muchos también nos sentimos Kirchner porque soy kirchnerista. Como dijo Néstor: ´No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la Patria´. Quiero recordarlo así: como esa persona que nos enamoró a millones de jóvenes, y que supo construir lealtad, militancia y lucha, para que hoy muchos y muchas estemos haciéndole este homenaje en la Cámara de Diputados".

