"Punto Bebé" continúa ayudando con la entrega del kit a las futuras mamás

La diputada Soledad Alonso, junto a la Concejal Romina Carrizo, estuvieron esta semana presentes en la actividad para ayudar y acercar no solo el kit compuesto por cuna, bolso maternal y artículos para el bebé, sino que además sumaron al programa el acompañamiento de Anses para facilitar en estos momentos de pandemia, diversos trámites que las mamás deben realizar. En esta oportunidad, hubo cuatro nuevas beneficiarias que recibieron el kit, el cual es posible gracias al esfuerzo y dedicación de Natalia Coronel Cecchetti, integrante de la asociación Creando Nexos. Al respecto, la Concejal Romina Carrizo del bloque PJ Frente de Todos, aseguró que "con Sole sabemos que Punto Bebé no solo es una política de desarrollo social, también es una respuesta de amor y cuidado a nuestros vecinos y vecinas". Por su parte, la Diputada Soledad Alonso expresó: "Punto Bebé fue un gran desafío que nos propusimos el pasado día de la infancia, porque había una necesidad a la que nos sumamos con muchas voluntades y deseo de transformar la realidad, y exista una llegada segura de las y los bebés, y estoy orgullosa de haber alcanzado entre todos las casi 40 cunas entregadas" Ambas legisladoras ratificaron su compromiso con la infancia como pilar del desarrollo humano, y finalizaron: "El programa punto bebé no solo es la entrega del kit. Es acompañar, es estar cerca, las mamás tienen nuestros teléfonos y a ellas les acercamos el Anses para ayudar en los trámites familiares que tengan que realizar".



