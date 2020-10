La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/oct/2020 Breves: Noticias de Actualidad

30 de Octubre de 2020







VIOLENTO DESALOJO Efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron el operativo de desalojo de las tierras ocupadas en la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón. Al predio de 100 hectáreas tomado en julio concurrieron 4000 efectivos policiales que derribaron casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron los lotes. Hubo represión y detenidos. Desde el juzgado que ordenó que hubo 37 aprehendidos "por usurpación, atentado y resistencia a la autoridad". El operativo comenzó a la madrugada, cuando los efectivos policiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar. El desalojo da cumplimiento a la orden del juez Martín Rizzo. El magistrado había fijado el 30 de octubre como límite para la desocupar el predio. DESALOJADOS, PERO EN PAZ Dolores Etchevehere y los miembros del Proyecto Artigas finalmente se retiraron del campo familiar que ocupaban desde hacía 14 días en la provincia de Entre Ríos, luego de que se pusiera en marcha un operativo de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad. Pasadas las 19:00, los integrantes del Proyecto Artigas dejaron el casco de la estancia a bordo de automóviles, escoltados por la policía, mientras que los productores que respaldan a los hermanos Etchevehere celebraban con aplausos. "Tenemos que tomar posesión del inmueble y hacer un relevamiento de todo lo que hay adentro", dijo a la prensa uno de los hermanos Etchevehere apenas su hermana dejó el lugar. CRECIERON MENOS Los salarios crecieron 2% en agosto, por debajo de la inflación de ese mes que llegó al 2,7%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De este modo, los sueldos de todos los trabajadores alcanzaron el sexto mes consecutivo de pérdida en la carrera contra la inflación. Según el estudio oficial, el índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 1,6% en agosto, como consecuencia del incremento de 2,1% del sector privado registrado y un aumento de 0,8% del sector público. La suba del salario total fue resultado de un aumento del 1,6% en los haberes registrados y un incremento del 3,7% en los no registrados. CAÍDA BLUE El dólar blue registró este jueves una caída de $3 y cotizó a $175, con lo que retrocedió 20 pesos en la semana, y la brecha con el oficial se redujo al 123%. El Banco Central consiguió un saldo positivo de u$s 5 millones tras su intervención en la plaza. En el mercado mayorista, donde opera la autoridad monetaria, el billete norteamericano cerró a $78,30, apenas un centavo debajo de la jornada anterior. Desde el 15 de octubre pasado que el tipo de cambio mayorista no anotaba un cierre inferior al del día anterior, mientras que el volumen operado llegó a u$s 216 millones. AUMENTAN PREPAGAS Los precios de la medicina prepaga aumentarán 15% en noviembre y otro 10% en enero, según acordaron el Gobierno y las empresas del sector. El último ajuste de este servicio se aplicó en diciembre del año pasado, del 12%, y las compañías del sector venían reclamando una recomposición, si bien estaban incluidas en el programa ATP. Con los beneficios del Estado Nacional, las prepagas lograron que la ANSeS abone una parte de los salarios de sus trabajadores, y también una reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También se les fijó una alícuota más baja para el pago del impuesto a los débitos y créditos.



Breves: Noticias de Actualidad

30 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar