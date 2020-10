La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/oct/2020 Olvidados:

De todo un poco (Parte 20)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Olvidados: Hablamos de Inseguridad - Prevención Del Delito y Premiamos Delitos cometidos contra la Propiedad. Tengo entendido que cada acción tiene su reacción. Toda la legislación dictada para salvaguardar el derecho de las personas a la "propiedad privada", desde la Constitución Nacional hasta el más moderno decreto de necesidad y urgencia, pasando por los diferentes Códigos Civiles, Penales, Comerciales, etc.,etc.,etc., se ven alegremente violados, cuando a algún amigo o discípulo político, comete un delito en contra de terceros que no son de mi cofradía aberrante, ni comulga con el pensamiento político de quien se abroga la autoridad de todos los poderes democráticos, y toma posiciones totalmente ajenas a la legislación vigente. ¿Así queremos que nos respeten? Es imposible de concebir que quienes dirigen los destinos de un pueblo constituido en Nación, siendo votados de acuerdo a una legislación por la que juraron al ganarla elecciónpor voluntad popular, dejen de lado los principios por los que, según su plataforma partidaria, iban a defender al soberano, anteponiendo a la leyes vigentes y dejando de lado la no aceptación de legales oposiciones, comulguen con violadores de las leyes, poniendo como bandera foráneos instructivos o experimentos políticos fracasados, que no condicen con la idiosincrasia del pueblo argentino. ¿Dónde está el Gran Pacto Social de todos los actores, cuando a horas de su proclamación finalmente aceptada, pateamos el tablero en perjuicio de todos los trabajadoresque con el sudor de su frentesiguen adelante con la sola meta de volver a llevar el país al lugar que le corresponde dentro del contexto de las naciones del mundo? Porque hablemos de frente de una vez por todas. Los que aportan para mantener la estructura de un país son los trabajadores, las pequeñas empresas, muchas de ellas unipersonales, y las grandes empresas, que estamos tratando que se vayan. Y no hay que olvidar: por más que se aporte, si no hay reducción del gasto público, es imposible salir a flote. Si se tiene un gesto de grandeza, nunca serán olvidados. La única autoridad la da el servicio.

