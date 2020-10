La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/oct/2020 NotiCMR:

Criopreservación de óvulos

Por Dras. Daniela Corzo y Antonella Armani











Dra. Antonella Armani (MN 149827) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad





Dra. Daniela Corzo (MN 147055) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad

La criopreservación de óvulos es una técnica utilizada para preservar la fertilidad de las mujeres, que consiste en la extracción, congelación y almacenamiento de los óvulos para uso futuro. -¿Quiénes pueden realizar este procedimiento? Si bien es la estrategia recomendada para aquellas mujeres que por una causa no médica, ya sea por edad, situación laboral, ausencia de pareja u otros motivos no desean buscar embarazo a corto – mediano plazo, también es recomendada en los casos de pacientes con diagnóstico de cáncer que realizarán quimioterapia/radioterapia, en aquellas pacientes con enfermedades sistémicas o autoinmunes que puedan suponer un deterioro de la función ovárica, y en pacientes antes de recibir terapia hormonal de masculinización. -¿En qué consiste el procedimiento? En primer lugar, se realiza una evaluación de la paciente, la cual consiste en el estudio de la reserva ovárica, a través de un análisis de laboratorio y ecografía ginecológica. Si en función de los resultados, la paciente se encuentra en condiciones de realizar el procedimiento, se realiza una estimulación ovárica controlada con medicación inyectable diseñada para ser autoadministrada, dependiendo la dosis y el tipo de medicación indicada de cada paciente en particular. Tras monitoreos ecográficos seriados, se programa la punción ovárica en función del desarrollo folicular alcanzado. Una vez obtenidos los óvulos, estos se congelan y almacenan en termos conteniendo nitrógeno líquido. Los folículos ováricos son aquellas estructuras que en su interior contienen al óvulo inmaduro. Es de vital importancia remarcar que el número de folículos ováricos va disminuyendo a lo largo de la vida de la mujer, incluso desde una etapa tan temprana como la fetal. Contando con aproximadamente seis millones de folículos en la vida intrauterina, ese número disminuye a dos millones al momento del nacimiento. Hacia la pubertad, la mujer presenta alrededor de 300.000 folículos, de los cuales sólo cuatrocientos cincuenta se ovularán, llegando finalmente a la menopausia con un total de mil folículos o menos. -Pero entonces, ¿Cuál es mejor momento para guardar óvulos? Lo ideal es entre los 30 y 35 años pero eso no significa que no se pueda hacer a los 38 o 39 años, la diferencia radicará en la cantidad y calidad de los óvulos. Sugerimos alentar a las mujeres que están motivadas exclusivamente por un deseo de posponer la maternidad debido a la edad, a realizar la criopreservación de óvulos a edades más tempranas para aumentar las posibilidades de éxito. -¿Los óvulos tienen calidad? Sí, claro. A medida que pasan los años, los óvulos también envejecen junto con nosotras y su capacidad de poder ser fecundados disminuye. -¿Se puede estudiar la calidad ovocitaria? La respuesta es no. Como dijimos anteriormente, la calidad ovocitaria va a depender de la edad de la mujer en una relación indirectamente proporcional. A mayor edad de la mujer, menor calidad ovocitaria por envejecimiento celular. -¿Cuánto tiempo pueden estar guardados los óvulos? Con los métodos actuales (vitrificación) pueden permanecer más de 10 años. Como vemos, la criopreservación de óvulos es una alternativa para aquellas personas que desean postergar su maternidad. No tengas dudas en consultar con el médico ginecólogo especialista en fertilidad acerca del procedimiento. Recuerda siempre "crea tu propio futuro sin barreras, los límites fueron creados para detener los sueños". Dra. Antonella Armani (MN 149827) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad / Dra. Daniela Corzo (MN 147055) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

