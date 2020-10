La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/oct/2020 Hoy comienza la Copa de la Liga Profesional







El fútbol argentino vuelve a la competencia con dos partidos: Gimnasia (LP) vs Patronato y Talleres vs Newells. En el 60º cumpleaños de Diego Armando Maradona, el fútbol argentino volverá hoy a la competencia después de más de siete meses de parate por la pandemia de coronavirus. Esta noche se pondrá en marcha la Copa de la Liga Profesional, en una jornada que tendrá a Diego como protagonista en su natalicio: es que su Gimnasia de La Plata se medirá frente a Patronato en el partido que abrirá el certamen. El encuentro, correspondiente a la Zona 6 que también integran Huracán y Vélez, se disputará desde las 19.00 horas (TNT Sports) en el Bosque platense, donde no está confirmada la presencia de Maradona en el banco de suplentes del Lobo. En tanto, desde las 21.10 horas jugarán Talleres de Córdoba vs Newells, un atractivo duelo correspondiente al denominado "grupo de la muerte" (Zona 4) que también integran Boca Juniors y Lanús. La programación de esta primera fecha continuará mañana con Aldosivi vs Estudiantes (14.00), Vélez Sarsfield vs Huracán (16.15), Argentinos Juniors vs San Lorenzo (18.45) y Lanús vs Boca Juniors (21.15). En tanto, el domingo se enfrentarán: Defensa y Justicia vs Colón (11.00), Unión vs Arsenal (14.00), Racing Club vs Atlético Tucumán (16.15), Central Córdoba vs Independiente (18.45) y River Plate vs Banfield (21.15). La fecha se cerrará el lunes con el duelo Rosario Central vs Godoy Cruz (21.15).

TODAVÍA NO ESTÁ CONFIRMADA LA PRESENCIA EN EL PARTIDO INAUGURAL DE MARADONA, QUIEN HOY CUMPLE 60 AÑOS.



Hoy comienza la Copa de la Liga Profesional

