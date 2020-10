La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 30/oct/2020 Primera Nacional:

Catriel Sánchez, entre su presente goleador y el "fastidio" por la postergación del inicio del torneo







El delantero marcó en los cuatro amistosos de Villa Dálmine y se muestra afilado para el regreso de la competencia. De hecho, reveló que no le cayó bien el retraso de la categoría. Sin pasar por el vestuario, tal como lo indica el protocolo sanitario actual, los jugadores de Villa Dálmine fueron dejando las instalaciones del estadio de Mitre y Puccini tras la victoria 2-1 en el amistoso frente a Acassuso. Y mientras Catriel Sánchez se detiene para dialogar con LAD, aparece también en escena Federico Recalde para interrumpir a los gritos y los bocinazos las declaraciones del goleador Violeta. Todo transcurre en confianza, entre risas cómplices. "Tenemos un plantel lindo, humilde, con muchos jóvenes. Es un lindo grupo, apoyado por dos o tres jugadores de experiencia, que mantienen a los más chicos y aportan lo suyo en el día a día para el crecimiento de todos. Un hermoso grupo se armó", reconoce el delantero. A sus 22 años, Sánchez está transitando su segundo préstamo en Villa Dálmine, buscando el rodaje y los goles que lo inserten definitivamente en Talleres de Córdoba, club dueño de su ficha y donde brilló con sus conquistas en las divisiones juveniles y Reserva. Mientras tanto, se muestra a gusto en Campana: "Estamos bien, trabajando, esperando que se dé fecha para disputar el torneo", señala. "En los amistosos fuimos de menor a mayor. Con Almagro no habíamos hecho las cosas tan bien, pero después fuimos creciendo y los resultados fueron positivos", agrega. Luego de una primera temporada con irregularidades en el Violeta, el entrenador Felipe De la Riva insistió para que Sánchez continúe en el plantel. Y el atacante le ha pagado con goles en los encuentros de preparación: anotó contra Almagro (definió tras eludir al arquero), Quilmes (marcó de cabeza, tras centro de Enzo Fernández), Platense (trabó, se metió en el área y sacó un fuerte zurdazo cruzado) y Acasusso (de penal). "En lo personal me siento muy bien. Pude convertir, algo que es muy bueno, porque te da confianza y también le da confianza a los compañeros y al equipo", explica el cordobés. En el nuevo esquema de De la Riva (3-4-2-1), Catriel se mueve como única referencia entre los centrales rivales. Por detrás se ubican Enzo Fernández y Tomás Garro como principales acompañantes, mientras que por los costados le pasan los carrileros Facundo Lando y Facundo Rizzi, siempre de acuerdo a lo que se vio en los amistosos. "Lo primero que me pide Felipe es que presione a los defensores rivales, porque la presión es fundamental para lo que plantea el equipo. Y cuando tenemos la pelota, me pide que me muestre para pivotear y rebotar con los dos enganches y los laterales que pasan al ataque", detalla Sánchez. "Jugamos con dos carrileros que tienen un ida y vuelta impresionante, así que trataremos de sacarle el jugo a eso y, en mi caso, aprovechar los centros que ellos puedan generar", añade el delantero cordobés. Esta semana se conoció que la Primera Nacional decidió postergar al 21 de noviembre el inicio del torneo reducido que definirá los dos ascensos a la Liga Profesional. Una noticia que no le cayó bien al goleador Violeta: "Uno se fastidia. Ya teníamos fecha de arranque, nos estábamos preparando para esa fecha y cuando uno se entera que se posterga, se fastidia por eso. Pero estamos tranquilos: estuvimos siete meses sin poder entrenar, así que esperar 20 días más para volver a competir no pasa nada", comenta. Y en el cierre, consultado sobre cómo ve a este nuevo Villa Dálmine en la competencia por esos dos ascensos, Sánchez se toma un respiro y también unos segundos antes de contestar. "No sé", duda. "Nosotros vamos a pelear partido a partido, después se verá para qué estamos", se despide el hombre que, con sus goles, asoma como el encargado de apuntalar la gran ilusión del pueblo Violeta.

SÁNCHEZ CONVIRTIÓ EN LOS CUATRO AMISTOSOS DE PREPARACIÓN. TELLO, OFICIALIZADO Aunque ya se encontraba junto al plantel desde el amistoso frente a Quilmes del pasado 17 de octubre, Villa Dálmine hizo oficial en las últimas horas la incorporación de Laureano Tello, quien firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2021. El mediocampista de 33 años llegó al Violeta desde Camioneros, donde jugó los últimos cuatro años, siendo parte importante del equipo que logró el ascenso al Federal A. En su carrera también registra pasos por Aldosivi, Unión y Alvarado de Mar del Plata, Cipolletti de Río Negro y San Telmo.

EL MEDIOCAMPISTA FIRMÓ CONTRATO CON EL VIOLETA.

Primera Nacional:

Catriel Sánchez, entre su presente goleador y el "fastidio" por la postergación del inicio del torneo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar