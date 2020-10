En tanto, en Estados Unidos se registró un nuevo récord de contagios diario. La denominada "segunda ola" de coronavirus está creciendo en Europa, que ayer superó los 10 millones de casos. Una situación que ha generado que autoridades de distintos países del continente a endurecer las medidas restrictivas. De hecho, todo el territorio francés comenzó un confinamiento generalizado. El país galo, que ha superado las 36.000 muertes desde el inicio de la epidemia, vuelve a encerrarse en casa por segunda vez, pero este confinamiento no será idéntico al de primavera. Las guarderías, los colegios y los centros de enseñanza de secundaria permanecerán abiertos con un protocolo sanitario reforzado para que muchos padres puedan seguir trabajando. Pero los comercios "no esenciales" cierran, al igual que los cines y salas de espectáculos. "No hay otra solución", dijo este jueves el primer ministro Jean Castex, que prevé un pico de hospitalizaciones en noviembre "más alto que en abril". En Irlanda y Gales también se han tomado medidas similares, al tiempo que Alemania y Bélgica han impuesto restricciones sanitarias. Y en diferentes regiones de España existen limitaciones para la circulación. La situación también empeora en Estados Unidos, en la recta final de la campaña electoral. La primera potencia mundial registró el jueves un nuevo récord de casos de Covid-19 en 24 horas, superando por primera vez la barrera de los 90.000 nuevos contagios, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.



