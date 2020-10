Desde este viernes, el gobierno porteño implementó el arribo de turistas regionales y nacionales con protocolos sanitarios los que garantizan la seguridad tanto de los visitantes como de los residentes. En coordinación con el gobierno nacional, el plan contempla diferentes instancias de testeo para garantizar la seguridad de turistas regionales, nacionales y residentes, y solamente incluye el aislamiento en caso de que el testeo resulte positivo. Así, en principio, los turistas y residentes que regresen no deberán realizar cuarentena al arribar a la Ciudad. Según informó el Ente de Turismo porteño, en esta primera etapa el arribo aéreo de turistas regionales y nacionales con destino a la Ciudad será a través del aeropuerto de Ezeiza. En tanto, los turistas nacionales podrán ingresar a la Ciudad en micro o vehículo particular. Los turistas internacionales (inicialmente se permiten los arribos provenientes de Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay exclusivamente por vía aérea) deben presentar una declaración jurada; realizar un test PCR en origen con 72 horas de anticipación; contar con un seguro médico con cobertura Covid-19; y realizar un test PCR en Ezeiza. Tras el testeo, los turistas internacionales podrán continuar su viaje y no deberán esperar el resultado en el aeropuerto. En tanto, los turistas nacionales que arriben a la Ciudad o los residentes que regresen, deberán presentar una declaración jurada; deberán realizar un test PCR en Ezeiza, si llegan por vía aérea, y si llegan en micro, el test PCR se hace en Retiro. Quienes lleguen en auto particular deberán realizar el test dentro de las 24 horas en cualquiera de los puntos de testeo habilitados por el Gobierno porteño. Una vez realizados los testeos los turistas podrán ingresar a la Ciudad sin necesidad de esperar el resultado en los puntos de llegada y solamente deberán aislarse en caso de que el resultado sea positivo.



Pandemia:

CABA se prueba ante el turismo

