Crecen los riesgos de complicaciones de enfermedades tratables por falta de atención médica

La desatención de enfermedades como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas y el cáncer potencia la gravedad de patologías tratables. "Si la gente puede ir al supermercado puede ir al médico con el mismo nivel de seguridad", coincidieron especialistas de la Clínica Delta, consultados sobre el funcionamiento del sistema de salud en la pandemia. Los registros de todas las instituciones médicas confirman que han bajado notoriamente en estos meses las consultas médicas, la realización de estudios de diagnóstico y las prácticas de tratamiento. En ese sentido, señalaron los profesionales que muchos pacientes han discontinuado sus tratamientos o han retrasado la visita al médico por miedo al contagio de Covid-19, y esto genera un gran peligro ya que enfermedades tratables o con pronóstico favorable si son tratadas a tiempo, pueden evolucionar muy rápidamente si no cuentan con atención profesional. En la actualidad, destacaron, las instituciones médicas cuentan con los protocolos más rigurosos para evitar los contagios dentro de los centros de salud, y eso es algo que la población tiene que entender, ya que el riesgo de no tratar una enfermedad grave es mucho mayor que el de contagiarse COVID. El retraso en las consultas, la cancelación de controles y tratamientos en curso, sumado a un contexto de disparidad social y económica exacerba los efectos adversos de cada enfermedad. Claramente el motivo es el temor y el desconocimiento. La consecuencia de esto es que estamos retrasando el diagnóstico de enfermedades potencialmente curables y diagnosticándolas cuando ya son incurables. Siguiendo los protocolos oficiales para evitar el contagio de Covid-19 Clínica Delta ha adaptado completamente su metodología de trabajo. La guardia de la institución con entrada por calle Castelli 167 ha sido destinada en su totalidad para el ingreso y tratamiento de los pacientes sospechosos o positivos para Covid19, área claramente identificada con cartelería que delimita el sector correspondiente y aislado del resto de la institución. Los pacientes que consultan por otras patologías no relacionadas con la pandemia deben ingresar por Boulevard Sarmiento 154, como así también lo hacen por esta entrada el resto de la población que concurre a laboratorio, diagnóstico por imágenes, consultorios externos o internaciones programadas de obstetricia o urgencias en general. De igual modo, dentro de la institución, existen áreas seguras claramente delimitadas, para evitar que los pacientes relacionados con Covid-19 compartan espacios con el resto de los pacientes. De esta manera, existen áreas de atención, tratamiento e internación exclusivas para estos pacientes para evitar el contagio de la enfermedad. Para agilizar la atención y evitar aglomeraciones por favor concurrir a la clínica con turno previo. Los turnos se pueden solicitar por WhatsApp al 03489-348004, por teléfono al 03489-434600 o en el sitio web clinica-delta.com.ar

Enfermedades curables se complican por falta de tratamiento.



Crecen los riesgos de complicaciones de enfermedades tratables por falta de atención médica

