Por las Dras. Berenice López Costanza, Especialista en ginecología y obstetricia, MN: 142864 -MP: 58234 y Boéchat Fernanda, Especialista en ginecología y obstetricia, MN: 118566 -MP: 57238 La incontinencia de orina junto con otros desordenes del piso de la pelvis, como la incompetencia anal y el prolapso genital afecta a 1 de cada 3 mujeres. Estos trastornos se producen cuando existen lesiones del tejido muscular y conjuntivo del suelo pélvico así como de su inervación. Los desórdenes del piso de la pelvis son más frecuentes en el sexo femenino y su aparición ha sido asociada al embarazo y al parto. Dado que el envejecimiento conlleva alteraciones del suelo pélvico, la mayor esperanza de vida de las mujeres aumenta el riesgo de aparición de los mismos. Estos trastornos afectan la calidad de vida de las pacientes debido a su impacto psicológico (perdida de la autoestima, depresión), social (reclusión, aislamiento) y las connotaciones higiénicas y económicas que conllevan. Muchas mujeres no solicitan ayuda profesional para corregir estas disfunciones quizá porque no les otorgan la importancia que tienen, por la vergüenza que supone explicar el hecho de tener pérdidas de orina o materia fecal o por desconocimiento del tratamiento existente. QUE ES LA INCONTINENCIA DE ORINA La International Continence Society la define como una disfunción del piso pelviano en la que se produce la pérdida involuntaria de orina. Existen diferentes tipos, la incontinencia de esfuerzo es la perdida de orina que se produce al realizar un esfuerzo máximo o mínimo como realizar actividad física, toser, estornudar o levantar peso; la de urgencia que es el deseo imperioso y repentino de orinar o la mixta que es una combinación de ambas. Se ha estimado que la prevalencia de cualquier tipo o grado de incontinencia urinaria en mujeres de edad media o avanzada en la población general oscila entre el 30-60%. Entre los factores más importantes relacionados al desarrollo de la incontinencia de orina debemos destacar el embarazo, el trabajo de parto y el parto sobre todo si se agrega instrumentación (fórceps), el peso fetal elevado, la deficiencia hormonal, la obesidad y los factores genéticos. TRATAMIENTOS DISPONIBLES La rehabilitación del piso pelviano es el tratamiento de elección para cualquier tipo de incontinencia de orina en los países desarrollados. EN QUE CONSISTE Es un conjunto de herramientas destinadas a detectar disfunciones asintomáticas y tratamiento de los síntomas existentes para evitar su progresión. En el primer encuentro el profesional a cargo realizará una evaluación integral de la mujer realizando una exhaustiva historia clínica que tiene por finalidad conocer entre otras cosas, sus antecedentes obstétricos, sus hábitos de alimentación, de ejercicio, el manejo de los líquidos, su ritmo evacuatorio y salud sexual. Además se realizará un examen físico completo destinado a evaluar la función muscular del piso pelviano, las posibles lesiones musculares existentes y la presencia de prolapso genital. A continuación, si fuese necesario, se realizará un estudio urodinámico para confirmar el diagnóstico y luego se establecerá un plan terapéutico adaptado a cada paciente y sus necesidades. Se trata de una práctica sustentada en los principios de la medicina del deporte con foco central en ejercicios para fortalecer los músculos pelvianos, brindándole a la paciente las herramientas para poder realizarlos luego en su casa. Durante el tratamiento la paciente será acompañada por personal de salud capacitado, ofreciendo un plan supervisado e intensivo, por lo que se sugiere un encuentro semanal con el profesional estableciendo una duración mínima de 4 semanas y máxima de 12. PARA QUE SIRVE Y A QUIEN ESTA DESTINADA La rehabilitación del piso pelviano está destinada a toda paciente que desee mejorar su calidad de vida. No posee efectos adversos. Los resultados de la Rehabilitación pelviana se ven potenciados cuando son acompañados de intervenciones en el estilo de vida como son el descenso de peso, actividad física, cese del tabaquismo e irritantes (alcohol, café, etc). Si falla el tratamiento conservador de la incontinencia de orina de esfuerzo se recurre al tratamiento quirúrgico (la colocación de una malla sintética medio uretral). No existe actualmente evidencia científica suficiente que sustente el uso del LASER vaginal como tratamiento de la incontinencia de orina. El tratamiento farmacológico de la incontinencia de orina de urgencia puede ser un complemento de la rehabilitación del piso pelviano.





Incontinencia de orina

