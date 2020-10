Lucia Cortinovis

La inactividad y la ansiedad que nos produce de la cuarentena ha dejado en muchos de nosotros algunos kilos de más ,sumado a esto se acerca el verano y con ello el deseo de volver al peso deseado ,entonces buscamos la forma rápida de lograrlo, comenzando dietas extremas, de moda y muy restringidas en calorías. Pero alguna vez ¿pensaste si realmente estas dietas funcionan como vos esperas? Seguramente has escuchado hablar de los efectos rebotes ¿y los atracones? Inclusive, si alguna vez has iniciado una dieta muy restringida en calorías o las que no restringen cantidades pero sí grupos de alimentos, seguramente te ha resultado sumamente difícil sostenerla en el tiempo y llegar al peso deseado. Por otro lado ¿te has preguntado si estas dietas son eficientes en el aporte de la cantidad de nutrientes que tu cuerpo necesita? Son preguntas que con frecuencia nos hacen en consultorio. Trataré de responder y explicar en forma sencilla algunas de estas cuestiones La obesidad es exceso de grasa, por lo tanto, el objetivo de las personas con sobrepeso es perder kilos a expensas de las grasas. Cada kilo perdido tiene una composición promedio de 75% de grasa y 25 %de músculo, agua y hueso, lo que se llama masa magra. Esta proporción se mantiene siempre que no se adelgace demasiado rápido, porque la composición de peso perdido varía a diferentes velocidades de reducción de kilos. Se ha estudiado que si el descenso es muy rápido, no solo cambiará la calidad (se estima en un 50 % grasa y 50 %, músculo o agua), sino que la re ganancia de kilos será en forma de grasa. Esta es una de las razones por la cual en dietas de pérdidas de peso privativas de alimentos, se genera un efecto rebote cuando se vuelve a una alimentación normal, incluso llegando a engordar más kilos de los ya perdidos en muy poco tiempo. Esto sucede porque al privar al organismo de los nutrientes suficientes y adecuados, éste utiliza la masa muscular para generar energía, protegiendo la grasa ya que al percibir una escasez de alimentos, es mucho más importante para el cuerpo guardar la grasa como reserva lo que se traduce en una ralentización del metabolismo que promueve el aumento de grasa. Entonces si el organismo no recibe suficiente energía se pone en marcha un mecanismo psiconeurohormonal que limita la pérdida de peso. Esto puede disparar el famoso rebote. Por otro las dietas que tiene "permitidos" y "prohibidos" es decir que utilizan el patrón de consumo de alimentos intermitente y excesivo, durante períodos cortos, generan descontrol alimentario o atracones, por ejemplo hacer abstinencia de algo rico durante cinco días y comer una porción excesiva el fin de semana. Otras dietas de moda demonizan grupos completos de alimentos para vender su supuesta novedad; ¡la dieta mágica! Unas eliminan todos los hidratos; otras todos los lácteos y otras, las grasas. El problema es que al excluir tanto alimento que aportan nutrientes esenciales, pueden generar deficiencias nutricionales y como consecuencias problemas en la salud. Como conclusión: La dieta extrema te propone patrones alimentarios insostenibles La única forma de perder peso y mantenerlo es cambiar tu estilo de vida, mediante la incorporación de hábitos alimentarios saludables a través de un plan alimentario individualizado y personalizado con un profesional de nutrición. Lucia Cortinovis - Licenciada en Nutrición - Universidad Favaloro (MN 8929; MP 4151)- Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

¿Existen las dietas mágicas? ¿Dan el resultado esperado?

Por Lic. Lucia Cortinovis

