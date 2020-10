Alonso llevó a la Cámara de Diputados Bonaerense el conflicto municipal

P U B L I C



En la sesión del jueves la diputada manifestó: "En Campana hay un intendente que no está en sintonía con las políticas nacionales ni provinciales, que extorsiona a los trabajadores municipales, que quiere cerrar una paritaria por decreto". También se refirió a vecinos que reciben "llamados telefónicos" luego de tomar contacto con ella. Luego de su reunión con la ministra de trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, que tuvo lugar días atrás en La Plata, la Diputada Provincial de nuestra ciudad y presidente de la Comisión de Trabajo de la cámara baja bonaerense volvió a la carga con el conflicto que los trabajadores municipales de Campana sostienen con el Ejecutivo. En la sesión del último jueves, Soledad Alonso pidió la palabra para manifestar su repudio por la falta de definición de las paritarias municipales, y además se refirió a que los integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato no perciben su salario por cumplir ese rol desde noviembre de 2017 "lo que es un gran perjuicio para lo que es el movimiento obrero, porque en Campana ¿quién va a querer ser sindicalista en el sindicato de los municipales si no van a percibir sus sueldos, si no van a tener aportes, y tampoco van a tener obra social?", señaló. Además, se refirió al "aumento sideral" de las tasas municipales "del 300 al 600 por ciento" en promedio y agregó: "Esos vecinos y vecinas que tienen que pagar las tasas municipales, también muchos son trabajadores y trabajadoras del municipio que, de una manera perversa, el Ejecutivo no les da el aumento salarial, pero sí les exige que paguen aumento de tasas. Lo que está pasando acá en Campana a los trabajadores es complicado como les pasa a toda la población argentina, pero acá es peor porque se condonan deudas a los más fuertes, y se persigue a los más débiles". "Justo cuando vemos que la Nación y la Provincia están haciendo esfuerzos para que los trabajadores estemos mejor y no nos ahoguemos, viene el Intendente Sebastián Abella y nos asfixia en Campana con estas tasas siderales, pero además, no se sienta a negociaciones colectivas en una situación paritaria, no se sienta desde la buena fe cuando ambas partes deben negocia a favor de los trabajadores y trabajadoras, que son el corazón de su municipio, que hacen que las políticas que él determina lleguen a cada vecino y cada vecina; y que son los quienes también como trabajadores esenciales están exponiendo sus vidas cotidianamente", fustigó Alonso. "Creo que es importante que este conflicto de los trabajadores y trabajadoras municipales haya podido superar la Ruta 9 y la Ruta 6, y haya llegado a esta Cámara, para que la provincia de Buenos Aires sepa que en Campana hay un intendente que no está en sintonía con las políticas nacionales ni provinciales, que extorsiona a los trabajadores municipales, que quiere cerrar una paritaria por decreto", dijo la legisladora y también cuestionó la contratación de una empresa privada para brindar el servicio de mucamas del Hospital San José. Ya sobre el final se su intervención señaló: "Cuando esta diputada se acerca a los vecinos o a las vecinas, va a la isla, o se acerca a un barrio y esta diputada se retira, esos vecinos y vecinas reciben un llamado pidiendo explicaciones, y que tengan cuidado de pedirle algo a la diputada del Frente de Todos porque si no, no va a seguir recibiendo los beneficios de la municipalidad, beneficios muchos de los cuales la municipalidad recibe de Nación y Provincia".

Alonso llevó a la Cámara de Diputados Bonaerense el conflicto municipal

