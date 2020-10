El secretario general, Oscar Villarreal, advirtió este jueves en una nueva concentración afuera de la planta que se profundizarán las medidas si no hay una solución.

La UOCRA sigue en conflicto con las empresas Gélvez y EMET que se desempeñan en lo que queda de la obra de expansión de Axion energy. El secretario general, Oscar Villarreal, advirtió este jueves en una nueva concentración afuera de la planta que se profundizarán las medidas si no hay una solución. Trabajadores de la construcción volvieron a manifestarse el jueves frente a la portería 14 de la refinería Axion energy. Según el secretario general de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal, ha habido escuetos avances en las negociaciones para destrabar los conflictos que su entidad mantiene con las contratistas Gélvez y EMET, por lo que advirtió con el endurecimiento de las medidas de protesta si no hay una rápida solución. "Los trabajadores de la construcción de Campana tenemos dignidad y orgullo: no permitimos que nos toquen el bolsillo", subrayó el líder sindical. La UOCRA había dado a conocer estos conflictos el martes. Por el lado de Gélvez, una empresa de la localidad santafesina de San Lorenzo, denuncia el abrupto final de su contrato comercial con la refinería y su negativa de pagarle a los trabajadores los haberes de la primera quincena de octubre, junto a la liquidación final. Esta decisión estaría afectando a entre 20 y 25 obreros de la construcción. Por otro lado, Villarreal ubicó entre los 40 y 50 los trabajadores en puja con EMET, oriunda de Villa Constitución. El problema en este caso es la supuesta reducción de horas de la jornada laboral aduciendo el apego al protocolo COVID vigente, que prohíbe el aglomeramiento del personal. Sin embargo, siempre de acuerdo a lo expresado por Villarreal, el resto del plantel de EMET realiza desde hace tiempo tareas con normalidad. En las últimas horas ha habido algunos avances. En una audiencia con la refinería y el gremio, Gélvez se comprometió a regularizar su situación. "Ese mismo día de la protesta nos llamaron, tuvimos una reunión y un avance. Obviamente, queremos que a la promesa verbal se le de cumplimiento de hecho. Mañana hay una audiencia con la autoridad laboral", precisó Villarreal. "Tenemos la esperanza de que este viernes haya una resolución o a lo sumo la semana que viene". El frente de EMET es más complicado. "Lamentablemente, en la última audiencia sigue manteniendo la postura. Cree que el costo de la pandemia lo tienen que aportar nada más que los trabajadores. La empresa no asume ningún riesgo", cuestionó Villarreal, calificando el hecho como "violento" y llamando a "reflexionar" a la empresa. Según la UOCRA, EMET ha recordado en 16 horas mensuales la carga horaria que hace al básico salarial, una medida que se viene prologando desde el mes de abril cuando comenzó la cuarentena. En total, sería el monto correspondiente a 96 horas de labor las que EMET estaría adeudando a sus empleados. "EMET es una empresa foránea y quiero decirle que en Campana no estamos acostumbrados a que pasen estas cosas. A lo mejor ellos vienen de una zona donde sucede, pero nosotros tenemos dignidad y orgullo: no vamos a permitir que nos toquen nuestro bolsillo", advirtió Villarreal. Consultado por la postura de Axion energy, a la que había hecho "responsable solidario" de la situación cuando denunció por primera vez estos conflictos, Villarreal reconoció el interés de la empresa por facilitar una resolución. Dijo que respecto a Gélvez había solicitado información sobre la deuda y que también estaba siendo parte de la negociación con EMET. "Lo que si les pedimos a los responsables de la refinería es que se apuren, porque sino vamos a seguir sumando distintas medidas, algunas internas y otras externas, para garantizar que esta situación cuanto antes se regularice", expresó el referente gremial. "La verdad que hasta ahora lo único que le tenemos que reclamar a cierto sector de la refinería es que a veces las cosas van muy lentas de acuerdo a las necesidades de nuestros compañeros. Después, hasta el día de hoy la refinería cuando ve que tenemos razón o cuando ve que el compañeros son violentados en sus derechos, se reúne, nos atiende y de alguna medida siempre toma medidas garantizando que estemos satisfechos".

