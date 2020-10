Concejales del PJ-Frente de Todos destacaron la decisión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de brindar cobertura a los más pequeños que más lo necesitan. Al cumplirse 11 años del nacimiento del exitoso programa, los ediles señalaron que "existe la firme decisión por parte del Estado Nacional de ir y estar donde la gente más lo requiere, y no esperar a que vengan a pedir ayuda". Se cumplieron 11 años del lanzamiento del plan más importante en términos de seguridad social, que tuvo la Argentina en los últimos tiempos. Se trata de la Asignación Universal por Hijo, cuyo característica de universalidad permitió resguardar económicamente a los chicos más desprotegidos, llegando a los que más lo necesitan. El jueves, el Presidente Alberto Fernández, acompañado por la directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, firmó en la residencia de Olivos un decreto que permitirá incorporar a la Asignación Universal por Hijo a más de un millón de niños, niñas y adolescentes que no tienen cobertura por parte del Estado, para lo cual se destinará una inversión de 30.000 millones de pesos. Al respecto, desde el bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, destacaron la decisión y aseguraron que "se ha recuperado la senda en la cual millones de argentinos habían dado un paso adelante para salir de una grave situación social. Fueron incluidos con programas como éste, que hoy, a once años de haber sido impulsado por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue rescatando personas del olvido, la marginalidad y la indignidad" señaló la Presidenta del Bloque, Sol Calle. A su vez, la Concejal consideró oportuna la determinación de dar por cumplidas, de forma extraordinaria, las condiciones para que más de 3,2 millones de chicos y chicas sigan estando cubiertos por el Estado Nacional. "Es una tranquilidad para quienes no pudieron cumplir con los requisitos que la AUH impone a los padres, saber que el Estado les dará tiempo para regularizar eso y mientras tanto seguirán cubiertos por la asignación, teniendo en cuenta que el impacto de la pandemia de coronavirus generó múltiples inconvenientes. Sin dudas la preocupación es otra, y esto lo ha entendido muy bien tanto el Presidente como todo el equipo de ANSES". Por su parte, el Concejal Rubén Romano dijo que "esta herramienta distributiva ha sido valorada en el mundo entero y en el país a través de distintos informes económicos que mostraron una mejora en los índices económicos de los sectores más bajos. Y es un orgullo para quienes somos parte de este proyecto nacional y popular, saber que tenemos un Presidente y un Gobernador que no esconden la cabeza en el suelo ante la adversidad, ni utilizan la situación sanitaria como excusa para no hacer nada". "Tal como dijo en 2009 Cristina Fernández, en ocasión del lanzamiento de la AUH, es un acto de estricta reparación, pero no la solución definitiva a la desigualdad" confió Romano, quien sobre el final aseveró que "esto ocurrirá, en referencia a la justicia definitiva para los beneficiarios, cuando el padre o madre de quienes se encuentran bajo la protección de la Asignación, tengan un buen salario, una casa donde vivir con su familia, y ya no necesiten la ayuda del Estado para sostener su dignidad humana".

Al cumplirse 11 años de su creación, la AUH sigue ampliando derechos.



FdT-PJ:

"Más de un millón de niños y niñas fueron incorporados a la Asignación Universal por Hijo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar