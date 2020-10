Desde el MRP cuestionaron el accionar del Municipio durante de la pandemia

Desde el Movimiento de Restauración Peronista que conduce Pedro Milla, se manifestaron en relación a la presencia del Municipio durante la pandemia, cuestionando el accionar del mismo, principalmente en el área de la asistencia social. Carlos Castillo, Secretario Gremial del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana e integrante del MRP local, sostuvo que "la pandemia causó serias consecuencias económicas y sociales no sólo en nuestra ciudad y en nuestro país, sino a lo largo y lo ancho del mundo, haciendo que los diversos gobiernos tengan que aumentar su presencia junto a los sectores más vulnerables y que son los más afectados por el COVID-19. Y no hay que dejar de recordar que a la pandemia por el coronavirus, a los argentinos nos precedieron 4 años de pandemia macrista, haciendo que hoy la situación de muchos vecinos sea de gran vulnerabilidad". "La ausencia del Municipio fue reemplazada por la solidaridad de los vecinos y de la militancia. Día a día, en cada recorrida, escuchamos como muchísimos campanenses que solicitaron asistencia del Gobierno Local, no obtuvieron ninguna respuesta. Ahí es donde está la militancia y la solidaridad de la comunidad que entiende que nadie se salva solo y que estando unidos vamos a superar la pandemia". Para finalizar, Facundo Aphalo también del MRP agregó que "Abella demostró durante esta pandemia la misma insensibilidad social que caracterizó a los 4 años de macrismo en la Nación y en la Provincia. El individualismo y el egoísmo no es lo que nos va a hacer superar la crisis por la pandemia. Es con solidaridad, con unidad de la comunidad y con trabajo en conjunto con lo que vamos a poder atravesar esta difícil circunstancia. Y con el MRP estamos comprometidos a seguir estos principios, a seguir estando cerca de los vecinos que más lo necesitan, y a reunir esfuerzos para que a partir de ahora podamos fortalecer la agenda de la producción y el empleo".

Carlos Castillo y Facundo Aphalo junto a vecinos del barrio San Cayetano.



Desde el MRP cuestionaron el accionar del Municipio durante de la pandemia

