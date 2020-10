José Abel Perdomo

La mentira tiene patas cortas reza un conocido y repetido dicho haciendo referencia que una falsedad no puede mantenerse por mucho tiempo. Sin embargo hay algunas cuyas patas son lo suficientemente largas para durar el tiempo que haga falta para que el mentiroso logre el fin buscado. Es notable como se van demostrando falsas algunas acusaciones que la prensa canalla encabezada por el grupo Clarín utilizó hasta el hartazgo en el año 2015 para estigmatizar a figuras del oficialismo de entonces y así favorecer a los "mercados" que trataban de llegar al gobierno de la mano de su candidato Mauricio Macri. Hace pocos días el empresario Jorge Neuss asesinó a su esposa Silvia Saravia en un claro hecho de femicidio y seguidamente se mató. En este caso nadie duda que se trató claramente de un suicidio. Tanto el recorrido y orificio de entrada ocasionados por el disparo son exactamente iguales a los observados en el caso de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman y en ese entonces se lo utilizó en la ya famosa pericia de la gendarmería como prueba falsa de que se trataba de un homicidio y los medios se encargaron de insinuar que había sido ordenado por Cristina Fernández de Kirchner quien para la prensa canalla sigue siendo la enemiga pública número uno. Con el objetivo de difamar al entonces candidato a gobernador en nuestra provincia Aníbal Fernández los medios instalaron que era quien manejaba el tráfico de efedrina a partir de un testigo que señalaba que al jefe de la banda de narcos lo apodaban "morsa". Hace algunos días se confirmó que la famosa "morsa" es en realidad Julio César Pose, un ex-agente de la AFI que en ese entonces se llamaba Side. Ante esta confirmación hasta Clarín tuvo que publicarlo aunque lo hizo en su sección policiales para que se note lo menos posible. Estos dos ejemplos sirven para demostrarnos que el "periodismo de guerra" al que se refirió alguna vez el fallecido periodista Julio Blanck cuando era editor jefe del diario Clarín aún sigue vivito y coleando e incluye a los principales medios de comunicación de nuestro país. Debemos entender que hoy esos medios están concentrados en pocas manos y que además son parte de grupos económicos más amplios dedicados a diversos negocios y por lo tanto defienden sus propios intereses que no son precisamente los de la mayoría de la población. A esto cabe agregar que han conseguido instalar en la sociedad que sus empleados periodistas y comunicadores que les responden incondicionalmente sean valorados por la opinión pública como "independientes" y por lo tanto merecedores de su credibilidad. Son los más premiados por ellos mismos disfrazados de organizaciones con nombres engañosos. Es notable que cuando alguno de estos periodistas o comunicadores es acusado por haber cometido un delito se hable de ataques a la libre expresión o a la libertad de prensa. No nos debe asombrar que haya sectores que se crean que están por encima de todos nosotros los mortales. Como siempre pretenden que se les debe permitir hacer lo que se les venga en gana y por eso han puesto el grito en el cielo por la creación por parte del Congreso de un organismo que se encargue solamente de observar si en los medios se difunden noticias falsas y en ningún caso puede imponer sanciones. Ni siquiera están dispuestos a que la gente sepa la calidad de la información que reciben. Por suerte cada día son más los que les han descubierto su pernicioso juego y leen, ven o escuchan las noticias con espíritu crítico y por lo tanto pueden diferenciar las informaciones de las operaciones mediáticas. Esto le permite al ciudadano tomar decisiones de acuerdo con sus propios intereses para no tener que arrepentirse después.

Opinión:

Prensa canalla

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar