Vivo en el Barrio Dalmine Viejo. Desde el 20 de Mayo hasta la fecha he estado reclamando a Absa el cambio de medidor de agua pues el que tengo está partido en tres partes. No aparece nadie a solucionar el problema pero me siguen llegando facturas irrisorias e impagables. A la fecha llevo hecho 9 reclamos a Absa: 2952020/9. Hice también reclamo a Defensa del Consumidor sin resultado.

Todos los meses pasa el lecturista y anota en su planilla: "medidor roto" pero siguen llegando facturas - las que por supuesto no estoy abonando. Lo que necesito es que me cambien el medidor y me refacturen. Dado que estoy debiendo desde el mes de Abril pues al tener roto el medidor el consumo que ellos aluden no es real... Inventan la numeración ¿Algún responsable de este problema existe?

Cristina P de Dulio

DNI 6.164.505