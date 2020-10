Correo de Lectores: Me cobran lo que no consumo Por Marta Velli



TELECOM. Barrio Albizola y San Jacinto. FIBRA OPTICA. Cientos sin teléfono ni Internet. Mi caso, 5 meses (desde que empezó la pandemia) me borraron todos los reclamos del sitio. Solo está el que hice ayer. Alguna autoridad que tome cartas en el asunto. Es una vergüenza!! Pago por débito automático y me cobran lo que no consumo. Más de 10 reclamos que desaparecieron como por arte de magia. ¿Buscan firmas y solicitada barrial? Estamos cansados del monopolio. No hay otro servicio en los barrios. Marta Velli DNI 13.473.174



Correo de Lectores:

Me cobran lo que no consumo

Por Marta Velli

