SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El guerrero representa la fuerza espiritual para seguir peleando por lo que nos corresponde y salir adelante. Tiene vibra sagrada que conecta con la sabiduría cósmica indicada para sobrellevar momentos difíciles. Voluntad y coraje. DÍA 97 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 14 - SILIO. 7MO DE LA SEGUNDA SEMANA (BLANCA) DE LA LUNA 4 DE LA LECHUZA. SILIO - CHAKRA CORAZÓN - DESCARGA. Kin 216 - Guerrero 8 - guiado por el Sol. Hoy el Guerrero en nuestra realidad, que es el Tono 8, nos aporta un escudo protector y Energía de cambio. ¡Qué bueno que esta energía nos proteja hoy, con todo lo que nos acosa a diario! ¡La realidad supera la ficción! Energía flexible, moldeable y adaptable, y es justo lo que necesitamos para sobrellevar los momentos que corren. Liberarnos de cargas para poder fluir y poder conectarnos con nuestra alma, para darnos cuenta que somos materia y espíritu, no solo la materia importa, aunque el día a día pareciera mostrarnos que todo es material y corremos tras eso todo el tiempo, pagar ,pagar, pagar, comprar. Ser en tanto y cuanto TENES. Eso nos atrasa, nos detiene, nos hace perder el turno en el juego de la vida. Materia sí, porque somos eso también, pero en su punto justo. No solo de pagar boletas vive el hombre, si hace solo eso, no crece, ni se realiza. Aprovechemos esta energía para estar juntos y desde el amor ver como salimos adelante a pesar de las dificultades. La realidad de hoy puede estar impregnada de peleas, luchas, que pueden ser por buena causa y hacernos avanzar a grandes pasos. También podemos estar peleadores y cuestionadores, tipo gallitos de riña, que no nos conducirá a buen puerto. Día para producción de alto nivel, vibra trabajadora, generando estrategias, buscando oportunidades y nuevos caminos. Organiza, planifica, produce, acomoda, limpia. Llénate de entusiasmo. También es Energía para reclamar por nuestros derechos, hacerlo sin llegar a pelas y enfrentamientos es la tarea. Muy buena para todos los guerreros de la vida!! CARPE DIEM!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Guerrero 8 - Energía del 31/10/2020 - Onda Encantada de la Luna

Por Alejandra Dip

