Efemérides del día de la fecha, 31 de octubre

DÍA MUNDIAL DEL AHORRO Impulsado por el profesor Filippo Ravizza e instituido en el Primer Congreso de Ahorro celebrado en Milán (Italia) en el año 1924, en este día se promueve el ahorro como mecanismo para elevar el nivel de vida y se concientiza acerca del despilfarro de dinero. Dicho congreso se llevó a cabo en un contexto marcado por la inflación, consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y contó con la participación de inversores, banqueros y economistas que acordaron fomentar la cultura del ahorro e incentivar a las personas a depositar su dinero en los bancos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define al ahorro como "reservar algo valioso para el futuro" y resalta que generalmente esta acción es realizada para estar preparados ante emergencias, catástrofes naturales y la vejez y cubrir los gastos por alguna enfermedad. HISTÓRICA CLASIFICACIÓN DE LANÚS A LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES Ocurrió en el año 2017 cuando Lanús logró una remontada histórica ante River y, con el marcador paralizado en el 4 a 2, se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Copa Libertadores. Su primera participación en esta competencia fue en el año 2008 y finalizó abruptamente en octavos de final al caer frente a Atlas (México). Al año siguiente, el "Granate" no pudo pasar la fase de grupos, cosa que se repitió en el año 2010. Dos años después, arribó a octavos de final, donde Vasco da Gama (Brasil) lo eliminó desde el punto de penal por una escasa diferencia. En el año 2014fue derrotado por Bolívar en cuartos de final. No obstante, todas las frustraciones del pasado quedaron atrás en la Copa Libertadores 2017. En octavos de final jugó contra The Strongest (Bolivia), equipo con el que empató en La Paz en el partido de ida y que eliminó en "La Fortaleza" con un gol de "Pepe" Sand. El siguiente rival fue San Lorenzo que, con dos goles de Nicolás Blandi, se impuso sobre el equipo de zona sur en "El Nuevo Gasómetro"; pero los dirigidos por Jorge Almirón dieron vuelta el partido en Lanús y, con goles de Sand y Nicolás Pasquini, provocaron que la definiciónfuera por penales. La indiscutida figura del partido fue el arquero Esteban Andrada que atajó los remates de Matías Caruzzo y Nicolás Blandi. En la semifinal, el "Granate" perdió contra River en "El Monumental." Sin embargo, en la vuelta remontó un partido que parecía perdido contra "El Millonario", que iba ganando 2 a 0 gracias a Ignacio Scocco y Gonzalo Montiel, con los tantos de Sand (2), Lautaro Acosta y Alejandro Silva. El optimismo desbordó al entrenador Jorge Almirón que, a pesar de haber perdido en Porto Alegre, confiaba en que el equipo levantaría la ansiada copa: "a nosotros nos tocó revertir un resultado adverso con mucha diferencia con River y San Lorenzo. Es un gol, tenemos que tener paciencia. El equipo va a salir a ganar el partido como lo hace siempre de local". Sin embargo, Gremio (Brasil) se consagró campeón de la Copa Libertadores. SE LANZA "LIVIN´ON A PRAYER" Un día como hoy en el año 1986, "Bon Jovi" lanzaba la canción "Livin´on a prayer." Perteneciente al álbum "Slipperywhenwet" (1986) y compuesta por los integrantes de la banda estadounidense Jon Bon Jovi y Richie Sambora junto al productor y compositor DesmondChild, la canción está inspirada en la vida de éste último y su novia durante los años 70.´ En ese entonces, ambos eran jóvenes trabajadores que sorteaban las diversas adversidades que se les presentaban: "se trata de la forma en la que dos jóvenes se enfrentan a la vida y cómo su amor y sus ambiciones los ayudan a superar los momentos difíciles" manifestó el cantante.

