Por la postergación del inicio del torneo, el Violeta enfrentará el sábado 7 de noviembre a Chacarita y el 14, a Flandria. La competencia arrancaría el 21. "Estamos encontrando una identidad de juego", remarcó Facundo Rizzi tras los primeros amistosos. Esta semana se conoció que el torneo de la Primera Nacional que definirá los dos ascensos a la Liga Profesional no arrancará finalmente el 7 de noviembre, sino que lo haría recién el 21 del mes que está por comenzar. Esta postergación obligó a modificar planificaciones en todos los clubes de la divisional, Villa Dálmine inclusive. Por eso, el cuerpo técnico que encabeza Felipe De la Riva se movió rápido y confirmó dos nuevos amistosos de preparación. Así, el sábado 7 de noviembre, el Viola se medirá con Chacarita como visitante, reflotando el ensayo que no pudieron realizar el pasado 21 de octubre por las malas condiciones climáticas. En tanto, el sábado 14, el equipo de nuestra ciudad se probará ante Flandria en Jáuregui, en lo que sería su último amistoso antes del comienzo del torneo reducido que definirá los ascensos a la Liga Profesional. Hasta el momento, Villa Dálmine ha disputado cuatro partidos de preparación: le ganó 1-0 a Almagro, 2-0 a Quilmes y 2-1 a Acassuso, mientras que cayó 3-1 con Platense. "Nos enfrentamos con rivales muy duros y tuvimos mucho juego y mucha dinámica. Creo que estamos bastante firmes, encontrando una identidad de juego", señaló Facundo Rizzi en diálogo con LAD respecto a esos primeros cuatro amistosos que disputó el Violeta. El lateral izquierdo, que apenas disputó dos encuentros la pasada temporada, se perfila como titular en el 3-4-2-1 que está desarrollando De la Riva, quien lo ha ubicado como lateral izquierdo. "Me siento muy seguro en ese puesto, tengo más posibilidades de ir para adelante y eso está bueno. Felipe me pide que ataque y que cuando tengamos la pelota vaya bien arriba. Y en defensa me pide que me acople a los centrales y nos ordenemos con una línea de cinco atrás", contó el jugador surgido de Rosario Central. Respecto a la postergación del inicio del torneo, Rizzi reconoció que "jode un poco" el retraso y la incertidumbre. "Uno se prepara para determinada fecha y después, cuando estás llegando a esa fecha, no sabés si arranca o no. Resulta incómodo, pero entiendo que todos los equipos están en la misma situación", afirmó. En su segunda temporada en Mitre y Puccini, el lateral izquierdo destacó que los grupos que ha integrado en Villa Dálmine son "muy lindos" y que los refuerzos que llegaron "son muy compañeros". Y agregó: "Estamos muy bien, laburando muy cómodos. Somos un grupo joven, pero con muchas ganas de laburar y vamos a dar pelea, más allá que es una categoría difícil, con muchos equipos muy buenos".

Primera Nacional:

Villa Dálmine confirmó dos nuevos amistosos de preparación

