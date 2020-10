Diego fue agasajado antes del inicio del certamen, que comenzó con victoria 3-0 del Lobo sobre Patronato. Luego, Talleres sorprendió a Newells. Hoy debutan Boca y San Lorenzo.

En un viernes marcado por los miles de saludos, recuerdos y videos que se hicieron públicos por el 60º cumpleaños de Diego Armando Maradona, se puso en marcha la Copa de la Liga Profesional, el certamen que marca el regreso del fútbol argentino luego de más de siete meses de parate por la pandemia de coronavirus.

Y para que todo cierre, el inicio fue en La Plata, donde Diego se hizo presente para el homenaje que le realizaron Gimnasia, la AFA y la Liga Profesional. Sin embargo, Maradona, quien se encontraba aislado por precaución (un contacto estrecho había estado con síntomas, aunque luego se supo que resultó negativo), solo estuvo los primeros 15 minutos de partido en El Bosque antes de retirarse a su casa.

Igualmente, el Lobo cumplió con su parte y le regaló un buen triunfo al 10: le ganó 3-0 a Patronato con goles del colombiano Johan Carbonero, Maximiliano Coronel y Eric Ramírez.

En el segundo turno de la noche, Talleres venció 3-1 como local a Newells con goles de Nahuel Tenaglia, Tomás Pochettino y el colombiano Diego Valoyes. En su regreso oficial a la Lepra, Ignacio Scocco anotó el empate transitorio cuando su equipo ya jugaba con uno menos por la expulsión de Fabricio Fontanini.

La programación de esta primera fecha continuará hoy con cuatro encuentros: Aldosivi vs Estudiantes (14.00), Vélez Sarsfield vs Huracán (16.15), Argentinos Juniors vs San Lorenzo (18.45) y Lanús vs Boca Juniors (21.15).

En tanto, mañana domingo se enfrentarán: Defensa y Justicia vs Colón (11.00), Unión vs Arsenal (14.00), Racing Club vs Atlético Tucumán (16.15), Central Córdoba vs Independiente (18.45) y River Plate vs Banfield (21.15). La fecha se cerrará el lunes con el duelo Rosario Central vs Godoy Cruz (21.15).