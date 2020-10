CAMPANENSES DE PRIMERA El delantero Nicolás Blandi sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y no estuvo presente en el encuentro que Colo Colo igualó 1-1 como visitante frente a Everton ni tampoco participará del duelo que su equipo disputará hoy frente a Deportes Iquique en busca de la recuperación. Hasta el momento, el Cacique se ubica en la 17ª y anteúltima ubicación de la tabla de posiciones. En tanto, Diego Dorregaray fue anoche titular nuevamente en Deportivo Cuenca, que igualó 0-0 con Nacional en el inicio de la cuarta fecha de la Segunda Etapa de la Serie A de Ecuador. Así, el equipo de Fonito llegó a 7 puntos y se ubica a dos del líder Barcelona de Guayaquil. Por su parte, el mediocampista Matías Ballini volvió a ser titular en Independiente Santa Fe frente a Patriotas, en el partido revancha de la serie de la Fase III de la Copa Betplay. En esta oportunidad, el equipo de Bogotá perdió 2-1, aunque igualmente se clasificó a la próxima instancia, dado que en la idea había ganado 3-1 con un tanto del jugador de nuestra ciudad, quien además fue padre de León (su primer hijo) días atrás. LOCALÍA EN DUDA La idea de River Plate de hacer de local frente a Banfield en su campo de entrenamiento en Ezeiza quedó flotando ayer en un terreno de incertidumbre debido a que la Liga Profesional no quiere habilitar el escenario que fue adecuado para cumplir con las necesidades iluminación y transmisión televisiva. El encuentro entre el Millonario y el Taladro está pautado para mañana domingo a las 21.15 horas. REAL, BARSA Y ATLÉTICO La octava fecha de La Liga de España tendrá hoy en acción a sus tres grandes candidatos: Real Madrid recibirá a Huesca (10.00, DirecTV), Atlético Madrid visitará a Osasuna (14.30, DirecTV) y Barcelona jugará ante Alavés, también como visitante (17.00, ESPN). La jornada se completa con Athletic Bilbao vs Sevilla (12.15, ESPN). Ayer, en tanto, el sorprendente Cádiz venció 2-0 a domicilio a Eibar y alcanzó a Real Sociedad en lo más alto de la tabla. TREPÓ WOLVERHAMPTON Ayer, en el inicio de la 7ª fecha de la Premier League de Inglaterra, Wolverhampton venció 2-0 como local a Crystal Palace y se sumó a la cima de la tabla de posiciones que compartían Everton y Liverpool (tienen todos 13 puntos). Los Reds se pueden escapar hoy, dado que reciben a West Ham (14.30, ESPN). Este sábado, además, juegan Sheffield United vs Manchester City (9.30, ESPN) y Burnley vs Chelsea (12.00, ESPN). SERIA A: FECHA 6 Este sábado comenzará una nueva jornada en Italia con tres partidos: Crotone vs Atalanta (11.00, Fox Sports), Inter vs Parma (14.00, ESPN) y Bologna vs Cagliari (16.45, Fox Sports). El líder del certamen es Milan, con 13 puntos (mañana visita a Udinese). GOL DE NICO GONZÁLEZ En el arranque de la 6ª fecha de la Bundesliga, el argentino Nicolás González marcó de penal para Stuttgart, que igualó ayer 1-1 con Schalke 04. La programación continuará hoy con cinco partidos: Colonia vs Bayern Munich, A. Bielefeld vs Borussia Dortmund, Frankfurt vs Werder Bremen, Augsburgo vs Mainz y Borussia Monchengladbach vs Leipzig. JUEGA EL PSG La novena fecha de la Ligue 1 de Francia comenzará hoy con dos partidos: el líder Paris Saint Germain (18 puntos) visitará a Nantes (17.00, DirecTV), mientras que Rennes (3º con 15) será local frente al Brest.



Breves: Fútbol

31 de Octubre de 2020

