El campanense padeció los síntomas del coronavirus y se perdió la carrera del pasado fin de semana. Pero se recuperó y será de la partida en la doble fecha que arranca hoy en el Cabalén. El campanense Matías Milla no sólo se contagió coronavirus, sino que tuvo un difícil tránsito por la enfermedad. Tuvo fiebre, fuerte dolores corporales e, incluso, a pesar de ser un deportista de elite, necesitó de oxígeno durante su internación. Pero, afortunadamente, ya recibió el alta médica. Así, después de perderse la tercera fecha del campeonato del Súper TC2000, este fin de semana sí estará presente en el autódromo Oscar Cabalen de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, donde afrontará una doble fecha, con finales hoy sábado y mañana domingo. Claro está: el piloto de nuestra ciudad no llegará en la mejor condición física para subirse al Renault Fluence #28. El contagio de Covid-19 no solo frenó el envión que había tomado en la segunda fecha (hizo podio tanto en la carrera clasificatoria como en la final) sino que interrumpió la fuerte preparación que venía realizando para llegar de la mejor manera a Córdoba. "Estoy mucho mejor ya, aunque sigo con oxígeno", había contado el lunes a través de un video que subió a sus redes sociales, en el cual se lo observaba con cánulas nasales. "La pasé bastante mal, (el virus) me trató bastante mal. Estoy esperando que me den el alta en unos días y queriendo salir del todo para empezar a recuperarme y estar nuevamente al cien por cien", agregó el Negro en ese video. El foco en lo físico tiene que ver con que éste será un fin de semana intenso para los pilotos del Súper TC2000. Hoy, a las 10.05 horas, comenzará la única tanda de entrenamientos; y a las 13.10 se pondrá en marcha la clasificación que definirá las grillas de las dos carreras del fin de semana: el mejor tiempo de cada piloto servirá para confeccionar la del sábado, mientras que el segundo mejor registro se utilizará para diagramar la grilla del domingo. La primera final del fin de semana se disputará hoy desde las 16.00 horas, a 36 vueltas o un máximo de 50 minutos (transmite TyC Sports). Mientras que la segunda final será mañana domingo a partir de las 11.35, nuevamente a 36 vueltas o un máximo de 50 minutos (la transmisión será de Canal 13). Tras la segunda fecha de la temporada en Buenos Aires, Milla había quedado en el cuarto puesto del campeonato. Sin embargo, tras perderse la carrera del pasado fin de semana en el Cabalén, retrocedió hasta el octavo lugar: con 18 unidades se encuentra a 38 del líder del certamen, Matías Rossi (Toyota).

MILLA ESTARÁ PRESENTE EN CÓRDOBA CON EL RENAULT SPORT CASTROL TEAM LUEGO DE RECIBIR EL ALTA MÉDICA.

TC2000: GANÓ BASTIDAS La actividad en Alta Gracia comenzó ayer con el TC2000: Exequiel Bastidas y el Corolla del Toyota Young se quedaron con la carrera correspondiente a la quinta fecha en el autódromo Oscar Cabalén. Mientras que Tomás Cingolani (Ambrogio Racing) y Eugenio Provens (Toyota Young) completaron el podio. La sexta fecha del TC2000 tendrá a Cingolani y Bastidas largando adelante en la carrera que se disputará mañana domingo a partir de las 9:40 (la prueba está pactada a 24 giros o un máximo de 35 minutos).

Automovilismo:

Súper TC2000; Milla recibió el alta y estará hoy en Córdoba

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar