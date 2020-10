Breves: Deportivas

P U B L I C



QUIMSA CAMPEÓN La primera edición de la Basketball Champions League América (ex Liga de las Américas) se mantuvo en manos argentinas: Quimsa de Santiago del Estero venció ayer 92-86 a Flamengo de Rio de Janeiro en la final que se disputó en el Antel Arena de Montevideo. El MVP del partido fue el estadounidense Brandon Robinson, quien anotó 25 puntos y sumó 5 rebotes. De esta manera, tras el largo parate por la pandemia de coronavirus, La Fusión se queda con el título que en 2018 y 2019 había conquistado San Lorenzo, equipo al que eliminó en semifinales. SE RECUPERÓ EL REAL Real Madrid volvió a la victoria en la Euroliga al superar 100 a 82 al Bayern Munich como local por la sexta fecha del certamen (ahora tiene récord de 2-4). En el conjunto español, Facundo Campazzo aportó 5 puntos y 6 asistencias, mientras Nicolás Laprovittola también brindó 6 asistencias. En tanto, el alero Gabriel Deck sigue sin actividad por una lesión en su tobillo derecho. UN Nº 1 SORPRENDIDO El serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking mundial, sufrió una de las peores derrotas de su carrera al perder ayer 6-2 y 6-1 ante el italiano Lorenzo Sonego por los cuartos de final del ATP 500 de Viena. Para Nole fue, además, apenas la segunda caída en este 2020 después de haber cedido solamente ante Rafael Nadal en la final de Roland Garros (en el US Open fue descalificado). Antes de su sorpresiva eliminación a manos de Sonego (quien ingresó al cuadro principal de Viena como lucky loser por la baja de Diego Schwartzman), Djokovic se había asegurado terminar el año como N° 1 del mundo por sexta vez en su carrera, igualando así el récord que ostentaba en soledad Pete Sampras y dejando atrás a Nadal y Roger Federer (lo lograron en cinco ocasiones cada uno). SIMONET CONTAGIO El argentino Diego Simonet, uno de los mejores jugadores de handball del mundo, quien se desempeña en Montpellier de Francia, dio positivo en coronavirus. Sin embargo, no sufrió síntomas graves, se encuentra bien de salud y espera por el alta médica. "Yo estoy diez puntos, sólo un día me sentí cansado como si hubiese jugado un partido. Una lástima cortar el ritmo que teníamos. Espero que no traiga secuelas", expresó en declaraciones a Télam. MARATÓN DE BOSTON El Maratón de Boston ya sufrió las consecuencias del coronavirus este 2020 y todo indica que todavía le resta un año de espera para volver a disputarse. La carrera iba a realizarse el pasado 20 de abril, pero, dada la pandemia, debió ser cancelada por primera vez en su historia. La mítica prueba, que cuenta con 30.000 corredores en cada edición y es uno de los seis maratones más importantes del mundo (junto a Berlín, Nueva York, Chicago, Londres y Tokio), recién volvería a encontrar lugar en el calendario entre los meses de septiembre y noviembre del año próximo.



Breves: Deportivas

31 de Octubre de 2020

