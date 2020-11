Participan colegios de la región y de otros países, para que la escuela rompa sus propias fronteras y pueda pensar con otras instituciones distintos aspectos del saber y la cultura. Las distintas actividades serán anunciadas en las redes: ciedacampana; uadacampana; holtersnatur Desde hace seis años este evento ha reunido en la presencialidad a diversos países del mundo, generando lazos de hermandad entre alumnos, docentes, directivos y familias. Fue presentado como caso de innovación en la publicación "50 innovaciones educativas para escuelas" de Cippec. La situación de pandemia no permite este año realizar la actividad en la presencialidad pero esto no opaca la condición humana, por el contrario cada uno desde su casa y gracias a la tecnología, desde su escuela, desde su región, desde su país, puede aportar a una mirada conjunta, a una construcción comunitaria, donde cada uno se reconozca como miembro de la humanidad, de la aldea global, de un lugar de encuentro con los otros, con uno mismo y con la realidad en todas sus múltiples aristas y manifestaciones. La tecnología en este caso permite romper fronteras y lograr el encuentro, verse las caras, conocerse y participar en una escala mayor que años anteriores. La Semana Internacional de la Ciencia, el Arte y el Deporte 2020 se realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre; contará con la participación de comunidades educativas de escuelas de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México y España, de escuelas de gestión pública y privada. Serán 23 escuelas y 5000 alumnos con sus docentes y familias quienes podrán disfrutar de todos los espacios propuestos, como así también ofrecer sus propias actividades a todos los participantes: 100 talleres, 50 charlas, 12 capacitaciones docentes, actividades para las familias, recreos entre alumnos de los distintos países y diferentes intercambios entre los participantes. La Comunidad Educativa del Polo Dante Hölters está trabajando intensamente en la construcción de este espacio que seguramente se transformará en un fraternal abrazo que trascienda cualquier distancia y frontera, que permita a los participantes encontrar la humanidad con toda la belleza que habita en cada uno. La semana busca desestructurar el día a día escolar y hacer converger diferentes proyectos en una gran muestra, similar a un congreso juvenil, que permita trascender los límites del aula. No busca la exposición por la exposición misma, sino para que los alumnos logren encontrar su propia voz, la voz de sus compañeros y docentes, de otros países, de otras ciudades y de otros colegios. Conocer el amplio abanico de la realidad de cada lugar, de cada joven, de cada docente. Sólo en el encuentro con otros se encuentran consigo mismos, sólo al contemplar la sinfónica armonía del concierto de voces, la mirada del hombre no cae en ideologías o miradas reduccionistas. Es una oportunidad para oír otras voces y perspectivas y en esa totalidad encontrar la propia. Este año será "la belleza" la encargada de proponer palabras, obras, acciones, pensamientos. Para los antiguos, sobre todo a partir de Platón: bondad, verdad y belleza eran una tríada inseparable. La Semana Internacional 2020 recupera ese concepto de belleza, aquel esplendor que encierra el bien y la verdad y que es su manifestación. En estos tiempos, que pueden parecer grises y agobiantes, como los radhomantes (oficio milenario de buscar agua bajo tierra) buscamos la verdad y el bien, y en ese sentido la belleza que se desprende de ellos, en todas las circunstancias, incluso en estos tiempos inéditos. Por eso el lema es "Buscando la belleza que habita en nuestras vidas". Cada día de la semana está destinado a distintas áreas (aunque haya trabajos interdisciplinarios): Día de las ciencias biológicas, física, química y matemática; Día de las ciencias humanas, los idiomas y el arte; tardes de deportes. Durante las diferentes jornadas se realizan talleres a cargo de estudiantes, foros, muestras artísticas, propuestas musicales y artísticas y torneos recreativos. Participan colegios de la región y de otros países, para que la escuela rompa sus propias fronteras y pueda pensar con otras instituciones distintos aspectos del saber y la cultura. Estos espacios, donde el día a día queda suspendido y la escuela se rige por otras lógicas, permiten que el estudiante descubra otra escuela, descubra otra cultura, otros estudiantes y en ese proceso se muestre y se descubra así mismo. Las distintas actividades serán anunciadas en las redes: ciedacampana; uadacampana; holtersnatur









Semana Internacional de la Ciencia, el Arte y el Deporte 2020

