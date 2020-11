El aumento pedido por el sindicato "llevaría a tener que aumentar las tasas un 30%"

Desde el Ejecutivo ratificaron la propuesta de incremento salarial y el esfuerzo realizado para pagar los sueldos al día . "Es un año especial, con una crisis mundial por la pandemia y donde el principal esfuerzo estuvo centrado en mantener los servicios esenciales como la atención de la salud y la seguridad", destacaron. Mientras desde el Sindicato Municipal se anunció un paro de actividades para el día lunes, desde el municipio ratificaron que la propuesta que se realizó y que incluye además de un bono, sumas porcentuales a pagar en enero, marzo y junio. "Durante todo el 2019, se hicieron los mayores esfuerzos para que los salarios acompañaran la inflación. Este año, por la crisis de la pandemia es imposible hacerlo. La prioridad fue mantener los servicios esenciales, como salud y seguridad, y garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo", explicaron desde el Ejecutivo. "Hoy nos encontramos con un gremio que tiene pretensiones de incrementos salariales que para poder cumplirlas deberíamos aumentar las tasas un 30 % a los particulares y empresas, algo que no se puede hacer en este momento de crisis del país. Tenemos una situación muy grave de caída de ingresos y el gremio no quiere entender esta realidad", destacaron. "A pesar de la grave crisis, se sostuvo el pago de sueldos y aguinaldo en tiempo y forma, aun cuando hoy tenemos más de 260 trabajadores que desde marzo no trabajan -por ser grupo de riesgo ó tener hijos menores a cargo-, todos siguieron cobrando con normalidad, incluyendo sus bonificaciones", remarcaron, al tiempo que ratificaron "la propuesta de un bono pagadero en dos cuotas para cerrar el 2020, y tres aumentos remunerativos de 2% en enero, 2% en marzo y 2% en junio". Asimismo, sobre el anuncio de un paro para el lunes, desde el Ejecutivo aseguraron que serán "municipio será respetuoso del derecho a huelga, y se denunciará penalmente a aquellos trabajadores que mediante uso de la fuerza o intimidaciones no dejen trabajar a aquellos que así lo deseen hacer". "Los trabajadores tienen derecho a hacer huelga, pero el empleador no está obligado a pagar el día no trabajado", señalaron.

