"No creo que la agudización de la situación económica sea a causa de la pandemia" Durante su encuentro con LAD, el Intendente también respondió sobre su relación con la oposición y el sindicato municipal. Además, aseguró que Juntos por el Cambio está "muy sólido" y destacó el aporte del radicalismo a su gestión. -¿Buscó o recibió apoyo de la oposición en este año tan particular por la pandemia? -La oposición tiene un miedo atroz a colaborar con el funcionamiento de la Municipalidad porque tiene miedo que en el mismo espacio político se la tilde de oficialista. Entonces no está en su manual pensar en cómo poder trabajar en conjunto, porque del otro lado de su mismo espacio político van a recibir cuestionamientos como "vos ya arreglaste con Abella, ya no sos más peronista". Entonces, ese miedo atroz lo único que le permite es ver quién saca un título más importante en un medio de comunicación en contra de. Así lo entendí y así funciona. Hasta que no haya una conducción definida en la oposición, un líder político bien marcado con el que uno se pueda sentar, va a ser muy difícil la relación y el diálogo. -¿Y considera que con el sindicato municipal sucede una situación similar? -El sindicato está muy radicalizado, tiene intereses políticos. Cuando al sindicato le interesa más la política que defender al trabajador, perdió su esencia. El trabajador necesita que el sindicato tenga como primera premisa defender al trabajador. Después, si adquiere una mirada política, no debe superar eso. Y creo que lamentablemente meten la política todo el tiempo. -Pareciera ser una reflexión que va más allá del sindicato municipal. -Eso lo dejo a tu criterio. -¿Cómo observa el presente de Juntos por el Cambio? ¿Las discusiones internas lo fortalecerán? -Yo lo veo muy sólido. Si se mantienen dos espacios políticos sumamente marcados como hoy ocurre con Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no hay margen para un tercer electorado fuerte. Y el humor económico marca agenda al final del día; y este gobierno, en diez meses, ha tenido problemas. Por eso, más allá del fortalecimiento que se puede dar por las discusiones internas, que es muy importante, lo que está haciendo el gobierno actual también influye. Y, lamentablemente, este gobierno, económicamente, ha hecho las cosas muy mal en estos diez meses. Yo no veo una tercera vía en Argentina; no veo al radicalismo rompiendo el frente; tampoco veo al PRO rompiéndolo. Y si no se rompió después de la derrota, hoy no tendría por qué. Por eso digo que veo muy sólido al espacio de cara al futuro. -¿El radicalismo lo acompañó siempre en Campana durante su gestión? -Sí. En la política, muchas veces, los espacios se obtienen por acuerdos. Pero yo puedo garantizar que gran parte del espacio que tiene el radicalismo en mi gobierno tiene que ver con el trabajo de cada uno de sus integrantes en la gestión.



