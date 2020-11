Elisa Abella destacó el éxito que está teniendo el programa "Terminá la Secundaria"

La secretaria dialogó con alumnos que ya están cursando materias a distancia y que agradecieron la "oportunidad única de concluir sus estudios, manejando sus tiempos, sin tener que ir a cursar". "Detrás de cada uno de los que ya comenzaron a cursar hay una historia de superación personal", resaltó Elisa. Con más de 1.000 consultas en los primeros días y alrededor de 180 alumnos ya cursando materias, el programa "Terminá la Secundaria", se ha transformado en una oportunidad única para muchos vecinos de la ciudad que durante años, no encontraban los tiempos para poder terminar la escuela. "Estoy feliz con esta oportunidad. Yo trabajo, soy mamá y siempre se me complicó poder terminar la escuela, tener que ir a cursar, acomodar los horarios, todo eso me lo resuelve este programa", cuenta Rita, una de las alumnas que ya está cursando en forma virtual, y que compartió su experiencia con la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella. "Es una alegría ver cómo con este programa muchas mujeres y hombres de la ciudad van a poder cumplir el sueño de terminar el secundario. La posibilidad de hacerlo a distancia y en forma virtual es clave para aquellos que trabajan ó que por los tiempos familiares siempre terminaron dejando cuando intentaron cursar de forma presencial", destacó Elisa. "Gracias a Elisa y todo su equipo por el apoyo que nos están brindando y por esta oportunidad única. Yo quiero terminar la escuela para tratar de progresar en mi trabajo, pero también como una meta personal", explica Lucrecia otra de las mujeres que ya comenzó a cursar. "Estamos armando un espacio del Centro Educativo Municipal con computadoras para que puedan usarlo aquellos alumnos que no cuenten con máquina propia", destacó la subsecretaria del área, Nancy Bianchi, quien resaltó la importancia que desde la inscripción hasta el cursado es 100 % virtual, y solo se prevé una instancia de examen que será presencial. "Me pone muy feliz ver cómo desde el estado municipal, articulando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podemos brindarle a cientos de vecinos esta posibilidad que siempre soñaron", finalizó Elisa Abella. La inscripción está abierta de forma permanente vía mail a través de terminalasecundaria@campana.gov.ar o bien llamando al 15672530.



Elisa Abella escuchó las experiencias de los participantes.





El programa Termina la Secundaria llegó a Campana gracias a la articulación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.





La secretaría destacó la importancia de esta propuesta gratuita para cientos de vecinos.



Elisa Abella destacó el éxito que está teniendo el programa "Terminá la Secundaria"

