En octubre se celebra mundialmente el mes de la Concientización en "Ciberseguridad’, y este año tiene una importancia vital. El crecimiento del número de usuarios de Internet en el mundo ya entre enero de 2018 y enero de 2019 representaba el 9.1%, esto quiere decir 367 millones de internautas más en esa época. A raíz de la pandemia este número se ha incrementado exponencialmente. Con más de 200 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los argentinos utilizaron de forma intensiva sus conexiones hogareñas de Internet para trabajar y estudiar, además de estar en contacto con familiares y amigos. También fue la modalidad adoptada para entretenerse con videojuegos, series y películas desde diversos dispositivos, desde una computadora, tabletas y hasta televisores conectados a la red de redes. Con una mayor cantidad de equipos conectados en casa, la exposición a sitios maliciosos y las ciberamenazas también creció a la par. Todo ese universo está abierto a ser víctima de un delito informático. En Argentina, la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC) elaboró un informe estadístico con el ranking de los 10 ciberdelitos más denunciados entre agosto de 2018 y agosto de 2019. Entre ellos los más relevantes son el hostigamiento on line o Ciberbullying, que se da mayoritariamente entre menores. Molestar, acosar, hostigar, burlar a otras personas a través de medios informáticos en forma sistemática y continuada; la usurpación o suplantación de identidad digital que se da cuando una persona crea perfiles en redes sociales y/o plataformas informáticas con datos e imágenes de un tercero sin debida autorización. La mayoría de los ataques cibernéticos se originan desde un ‘phishing’, es decir, engañar a alguien haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza. Los ‘hackers’ utilizan esta técnica para invitar a los usuarios a hacer clic, descargar algún fichero o responder a un mensaje con información sensible. El phishing, busca manipular a los usuarios para robar información financiera, como claves y cuentas bancarias. Solo en septiembre, unas 3.097.766 de ciberamenazas afectaron a los hogares argentinos, de acuerdo a un reporte elaborado por la firma de seguridad informática McAfee para Movistar. Tras analizar más de 615.000 routers del servicio Movistar Fibra en toda la Argentina, McAfee detectó que la actividad maliciosa se concentró en un 60 por ciento en dispositivos móviles, seguido en un 31 por ciento por las computadoras portátiles. El resto de las amenazas informáticas afectó a dispositivos electrónicos como consolas de videojuegos, tabletas y televisores. Más del 50 % de estos delitos se dieron en la provincia de Buenos Aires. Las empresas bancarias y especialistas en este tipo de delitos aconsejan proteger la información y el equipo siendo primordial actualizar los sistemas operativos, programas y aplicaciones instaladas. No hacerlo los convierte en vulnerables a nuevos virus, por eso la mayoría de las actualizaciones contienen mejoras de seguridad. A su vez recomiendan mantener las contraseñas seguras, ya que remarcan como muy frecuente que los usuarios repitan las contraseñas para hacer más fácil este proceso tan repetitivo. Señalan que las claves son la llave al mundo digital y por eso es fundamental que sean robustas. Una contraseña es más segura por su extensión que por su complejidad. Por eso, recomiendan utilizar palabras largas y frases de seguridad de tres o más términos para que conformen una clave. Otro aspecto a considerar es tener una actitud discreta ‘on line’, es decir observar qué información personal debería estar disponible públicamente en las redes sociales y otras plataformas es esencial. Es un buen hábito ajustar las preferencias de seguridad y privacidad y revisarlas periódicamente. Si se sospecha, es importante reportarlo: Las personas pueden llegar a ser la línea de defensa más fuerte en la ciberseguridad. A la mínima sospecha ante un mensaje o llamada, es indispensable contactar con la empresa o persona a la cual se está suplantando y confirmar su veracidad. Existen instituciones públicas dedicadas a aconsejar a los usuarios sobre cómo actuar en una situación de amenaza ‘on line’. Por ejemplo, si se recibe un ‘phishing’ sospechoso haciéndose pasar por un banco, se debe denunciar al propio banco. Las vías para denunciar son las siguientes: 0800 33 (FISCAL) 347225 / www.cibercrimen.org.ar / denuncias@minseg.gob.ar / Línea 134. Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar

La importancia creciente de la Ciberseguridad en Pandemia

