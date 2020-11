La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/nov/2020 Diseñan Mundo Fantástico y son premiados por la Universidad Austral







El equipo integrado Agustín Valdez, María Luján Lladó, *Nahir Cardozo * y Camila Guerrero imaginó una avanzada sociedad acuática en el fondo del Triángulo de las Bermudas que le rinde culto al medioambiente y no registra desigualdades de género. El Triángulo de las Bermudas es una fuente inagotable de misterios. Invitados por la Universidad Austral, un equipo de cuatro estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca se animó a adentrarse en sus profundidades para crear una avanzada sociedad donde el cuidado del medioambiente y la igualdad de género son pilares fundamentales. El marco de esta rienda suelta a la imaginación lo ofreció el World Building Challenge, concurso de diseño que la casa de altos estudios dirige a colegios del todo el país. Tras elegir la temática, los alumnos tuvieron apenas dos semanas para armar la sociedad desde sus cimientos. Los participantes tuvieron la oportunidad de aprender los contenidos básicos, teóricos y técnicos para poder diseñar y construir mundos que mejoren la realidad en la que vivimos. Se sumaron doce equipos de once colegios de todo el país. "Emiliano Sánchez Sosa, profesor de Arte que había tenido en años anteriores, me comentó del concurso y empecé a armar el equipo de trabajo", contó Agustín Valdez, estudiante de 7º año y un apasionado del diseño industrial. Las elegidas para acompañarlo en este desafío fueron tres alumnas de 6º año: María Luján Lladó, Nahir Cardozo y Camila Guerrero. El grupo no tendría mucho tiempo para conocerse: una vez que los organizadores compartieron las bases y condiciones y les pidieron a los participantes elegir la categoría -mundo real, alternativo o fantástico-, fueron quince días de constantes reuniones por Microsoft Teams, investigación, lluvia de ideas, bocetos y documentación. "Teníamos que desarrollar un mundo desde sus orígenes, con su evolución histórica, características, economía, símbolos y vocabulario específico. Básicamente un proceso como cuando se crea un mundo ficticio antes de realizar una película de ciencia ficción. Además, lo orientamos hacia las problemáticas ambiental y género, pensando cómo esa sociedad podría darles solución", compartió Lladó. Para lograrlo, los estudiantes investigaron qué estaba sucediendo en materia medioambiental en el Triángulo de las Bermudas, repasando campañas de Greenpeace e interiorizándose en temas como la pesca indiscriminada. Si hasta basaron el aspecto de los habitantes de este mundo fantástico en la fauna de esa zona del Atlántico. Además, resolvieron que todos los roles sociales dentro de esa sociedad serían ocupados dependiendo el coeficiente intelectual y habilidades, sin importar el género de la persona. "Estoy re contento porque me abrió la cabeza pensar otras cosas nuevas y cómo hacer para solucionar algunos problemas que tenemos en el mundo real", aseguró Valdez, quien también valoró la instancia de presentación final "durante la que pudimos ver cómo otros chicos habían pensando soluciones distintas para los mismos problemas". Para Lladó, "lo mejor de la competencia fue el trabajo en equipo. Me encantó haber trabajado con los chicos porque sentía que podíamos avanzar y contar con el otro, depositando confianza en cada uno de los demás porque sabías que su tarea la iba a desarrollar de la mejor manera posible". El jurado del World Building Challenge estuvo compuesto por María Sánchez (Directora de la carrera de Diseño), Azul Kavulakian (Graduada de la Universidad y Project Manager en Cool Hunter), Ignacio Trossero (Graduado y miembro del Worldbuilding LAB de la Universidad Austral) y Lucila Frugoli (Alumna de 2do año de la Universidad). Distinguió con una de las dos menciones especiales al equipo de la ETRR por la presentación de su mundo fantástico, durante la que se apoyaron en un documento de PowerPoint. "Nosotros en la escuela trabajamos mucho con PowerPoint y las presentaciones orales. Fue un punto a favor que nos diferenció", señaló Valdez.

Agustín Valdez y uno de los bocetos del mundo acuático.

El equipo que participó del concurso, junto al profesor Emiliano Sánchez Sosa. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DESDE CASA La pandemia obliga a repensar la dinámica de los procesos educativos y las empresas de tecnología pueden aportar experiencias de vanguardia. Así lo hizo FESTO, dedicada al abastecimiento de software y equipamiento didáctico para instituciones de enseñanza técnica, que organizó el primer Digital Festo Mechatronics Game durante el que estudiantes de todo el país pusieron a prueba sus conocimientos en automatización industrial. Por Campana, participaron ocho alumnos de la orientación Electromecánica de la Escuela Técnica Roberto Rocca agrupados en cuatro dúos: Thomas Pandiani y Franco Barboza; Martiniano Leguizamón y Franco Borghi; Lucía Goñi y Rubén Tejera; y Santiago Fillol y Julián Velázquez. El proyecto se enmarcó en las materias Instalaciones y Aplicaciones de la Energía y Neumática y Electroneumática, de 5º año; y Laboratorio de Mediciones Eléctricas y Máquinas Eléctricas y Automatismos, de 6º año. El profesor Nicolás Loccisano comentó que "los trabajos comenzaron las primeras semanas de agosto" y destacó que la participación en el evento de Festo permitió a los jóvenes "reforzar contenidos teóricos durante las reuniones de preparación previa y desarrollar sus habilidades técnicas con el uso de simuladores digitales de procesos electroneumáticos, eléctricos y PLC". "En vez de ir al taller a conectar un motor, los chicos repasaron la teoría y luego armaron y operaron el motor mediante un software provisto por FESTO, que simula con las mismas características los equipos reales que tenemos en los talleres de la escuela", explicó. También brindaron su acompañamiento los profesores Héctor Montes, Pablo Tabla, Julio Flores e Ignacio Capdevila. Los representantes de la ETRR compitieron con otros estudiantes de secundarias técnicas e incluso de instituciones de enseñanza superior de las áreas de ingeniería mecatrónica, eléctrica, electrónica y a fines. FESTO evalúo sus conocimiento en neumática, electroneumática, programación, lectura de esquemas eléctricos y mecánicos y corrección de fallas. La competencia también se llevó a cabo en Chile, Colombia y Perú. De cada uno de estos países se clasificaban los tres grupos de mejor performance a una ronda internacional final. La ETRR logró el 5º lugar. Más allá de haber quedado a las puertas de la clasificación, el Digital Festo Mechatronics Game sirvió para que los estudiantes de Campana adquirirán nuevos conocimientos alrededor de la automatización y pusieran en juego sus habilidades técnicas, recursos indispensables para la industria 4.0.

