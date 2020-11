MORATORIA EXTENDIDA El Gobierno extendió el plazo para ingresar a la moratoria ampliada con el fin de dar más tiempo a las personas físicas y jurídicas para adherirse, ya que el período de entrada al beneficio se estiró hasta finales de noviembre. Así fue oficializado en una publicación en el Boletín Oficial mediante el Decreto 833/2020. Así, pymes, comerciantes, profesionales, grandes empresas, monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades sin fines de lucro podrán regularizar sus deudas hasta finales de noviembre. AUMENTO HOMOLOGADO El Gobierno homologó el incremento salarial equivalente al 7 por ciento para la administración pública nacional desde el primero de octubre. A finales de septiembre la administración de Alberto Fernández había pautado con el sector gremial que los empleados del sector público nacional iban a percibir una suba del orden del 7 por ciento en sus salarios, mientras que programaron la continuidad de las negociaciones para diciembre. El sindicato de trabajadores estatales nacionales UPCN aceptó la propuesta salarial que acercó el Gobierno a partir de octubre en una cuota, al tiempo que ATE la rechazó, pero al ser el minoritario no pudo evitar que se sellara el acuerdo. Además, las partes acordaron acortar la paritaria y negociarla cada tres meses. BERNI REIVINDICA El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, compartió un video reivindicando el desalojo en Guernica, en el que dijo que "el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables". En el video que Berni difundió a través de la red social Twitter, se pueden ver imágenes del operativo de desalojo llevado a cabo el pasado jueves, con mensajes que destacan la preparación de los efectivos: "Debimos entrar en acción nuevamente y hacer respetar la Constitución Argentina. Teníamos que preparar a la fuerza y la entrenamos para eso, planificando la misión al detalle y simulando escenarios". "Teníamos que conducir a 4.000 policías para que el operativo fuera implacable y así garantizar la vida y la integridad física", resalta el video. OTRO ATAQUE Un sacerdote fue tiroteado con una escopeta recortada en inmediaciones de una iglesia ortodoxa griega en la ciudad francesa de Lyon, suroeste del país, y el presunto autor se dio a la fuga. El Ministerio del Interior galo todavía no precisó si el ataque está vinculado a los otros de esta semana, incluido el ocurrido el jueves en una basílica de Niza, en medio de fuertes tensiones con el mundo musulmán por la publicación de nuevas caricaturas satíricas del profeta Mahoma. El religioso recibió al menos un tiro en el abdomen cuando "estaba cerrando su iglesia", indicó una fuente policial a la agencia de noticias AFP, aunque investigadores en la escena indicaron que el autor, de unos 40 años, realizó dos disparos antes de huir. PROTESTAS ANTIRESTRICCIONES Manifestantes que se oponen a las restricciones sanitarias impuestas por el coronavirus en Italia, que sumó casi 32.000 nuevos casos, se enfrentaron con la policía en la ciudad de Florencia y 20 personas fueron arrestadas, según informaron este sábado las autoridades. Unas 20 personas fueron arrestadas durante una manifestación no autorizada cuando intentaron ingresar a la Piazza della Signora, informaron los medios locales. La policía antidisturbios reprimió a los manifestantes para impedirles que avancen y algunos respondieron arrojando piedras, bombas molotov y botellas, asimismo tiraron contenedores de basura y rompieron cámaras de seguridad.



1 de Noviembre de 2020

