Los 56 millones de habitantes de Inglaterra volverán al confinamiento domiciliario a partir del jueves y hasta el 2 de diciembre en un intento de frenar el avance de la pandemia de coronavirus, anunció este sábado el primer ministro británico Boris Johnson. "Tenemos que ser humildes ante la naturaleza", afirmó en rueda de prensa al anunciar que todos los comercios no esenciales cerrarán y los ingleses no podrán salir de casa salvo para cuestiones esenciales como comprar comida o acudir al médico. Escuelas y universidades seguirán sin embargo abiertas. "A menos que actuemos podríamos ver las muertes en este país alcanzar miles por día", agregó junto a sus principales consejeros científico y médico, Patrick Vallance y Chris Whitty. Desde el jueves 5 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, los 56 millones de habitantes de Inglaterra solo podrán salir de casa para comprar comida, acudir al médico, hacer ejercicio o ir a trabajar si les es imposible hacerlo a distancia, explicó. Todos los comercios no esenciales y los locales de ocio tendrán que cerrar, pero a diferencia del primer confinamiento guarderías, escuelas y universidades permanecerán abiertas. Las medidas serán debatidas y votadas por el parlamento el miércoles.



Pandemia:

Inglaterra vuelve al confinamiento

