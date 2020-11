Trabajadores de TenarisSiderca marcharon a la UOM

Piden la apertura de paritarias y manifestaron querer "recuperar el gremio para los trabajadores". Ayer, 31 de octubre, venció el acta de suspensiones vigente. "No puede volver a firmarse otra de manera inconsulta, ni ningún acuerdo que perjudique nuestro poder adquisitivo", señalan. "Para nosotros esta movilización no es el fin, tal vez sea un peldaño para un objetivo mucho más grande. Para los que tenemos algún tipo de dirección gremial, lo que queremos es recuperar el sindicato para los trabajadores..." dijo en la portería de TenarisSiderca el zarateño Miguel Díaz, militante del Partido Obrero, quien se autodefine como "Delegado Metalúrgico Clasista". Sus palabras fueron dirigidas a cerca de un centenar de operarios, y dieron inicio a la marcha a pie que este jueves por la tarde recorrió la Av. Mitre hasta la Plaza Eduardo Costa, para luego bajar por Av. Rocca hasta la delegación local de la UOM. Ahí, sobre las rejas de la sede de la calle De Dominicis, colgaron los estandartes que portaron durante el recorrido y resumían sus principales reclamos: "Efectivización de contratados", "Reapertura de paritarias", "Pago inmediato del cierre del ejercicio", "Pase de contratistas a planta". "Nos movilizamos porque entendemos que existe un gran descontento con la situación que estamos atravesando y con las medidas que inconsultamente se están llevando adelante (acuerdo de suspensiones, paritarias, cierre de ejercicios, etc.) por parte del gremio", señala el muro de Facebook "El mandril de Siderca" en la convocatoria firmada por "Trabajadores de Siderca autoconvocados". Ayer, 31 de octubre, venció el acta de suspensiones que está en vigencia: "No puede volver a firmarse otra de manera inconsulta, ni ningún acuerdo que perjudique nuestro poder adquisitivo", expresaron al respecto, y también solicitan que se convoque a congreso de delegados: "Desde diferentes sectores le venimos planteando a la conducción de UOM local la necesidad de que se realice un congreso de delegados, ya que entendemos que los acuerdos firmados con la empresa, no respetan la posición del conjunto de los trabajadores de Siderca y que es necesario discutir un plan de acción para enfrentar el ajuste que está llevando adelante la empresa". "Vemos también que no cesan los despidos de contratistas y como las tareas que ellos realizaban son trasladadas al personal de planta, lo que genera una recarga de trabajo para nosotros. Es la implementación de la flexibilidad laboral, una reforma laboral de hecho, sumado a la política de tolerancia cero. Estamos ante una situación muy grave, donde, Siderca sigue produciendo a su antojo y se vale del esquema de suspensiones para pagar salarios de miseria, con compañeros de 15 años de antigüedad, ¡cobrando menos de 40 lucas por mes!", señalaron.

Trabajadores de TenarisSiderca marcharon a la UOM

