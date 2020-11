El Frente "Nos" realizó una campaña de afiliación nacional

P U B L I C



En Campana la iniciativa se llevó a cabo en la plaza Eduardo Costa. El partido que lidera Aníbal Valdivia a nivel local pretende fortalecerse como opción electoral. El Frente NOS llevó adelante una campaña de afiliación en 150 distintos puntos de la República Argentina. En nuestra ciudad, el espacio que lidera el excandidato a intendente Aníbal Valdivia realizó la actividad en la plaza Eduardo Costa y de la mano de sus militantes locales. Hoy, el espacio político argentino. Que se declara abiertamente como "Provida" tiene presencia en 22 provincias y un total de 91 distritos, pero quiere ampliar su base de afiliados para poder competir en las próximas Elecciones Legislativas como partido. "Se efectuaron muchas afiliaciones y gracias al esfuerzo de la militancia joven", destacó Valdivia. El Frente NOS además se encuentra recolectando firmas para evitar que el aborto legal sea una realidad. "La vida de miles de niños por nacer depende de tu firma", dice el espacio político en la página web https:// www.firmanos.com.ar, donde propone en cambio una ley de adopción temprana. "Firmando esta propuesta ya estás contribuyendo para que este proyecto se convierta en ley y la adopción prenatal sea un hecho", asegura el Frente NOS. Para este partido, que el año pasado llevó como candidatos a la presidencia a Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, "el Estado propone como solución a los embarazos no deseados la pena de muerte del bebé, víctima inocente e indefensa". "El protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo) es el protocolo ilegal e inconstitucional a través del cual el Ministerio de Salud de la Nación sugiere a las provincias de qué manera realizar abortos «legales». En Argentina el aborto esta prohibido por ley, la Constitución Nacional reconoce el comienzo de la vida humana desde la concepción. La no punibilidad del aborto en ciertos casos específicos no significa que el aborto no sea delito", sostiene el Frente NOS.





Apoyado en la militancia joven, el Frente NOS afilió nuevos integrantes en Campana.







El Frente NOS quiere jugar en las próximas elecciones legislativas y busca ampliarse.



El Frente "Nos" realizó una campaña de afiliación nacional

