Así se manifestó el referente del Frente de Todos luego de realizar trabajos de limpieza del microbasural ubicado en los terrenos de la ex Fasera lindero al Barrio Municipal y al barrio Lubo, junto a integrantes del MRP que conduce Pedro Milla y vecinos de la zona. Pidieron por "campañas de concientización" pero también "trabajos municipales de limpieza estos espacios de acumulación de basura" para "hacer de Campana una ciudad más limpia". El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna junto a integrantes del MRP que conduce Pedro Milla y vecinos de la zona, realizaron trabajos de limpieza en el microbasural que se generó en los terrenos de la ex Fasera lindante al barrio Municipal y al barrio Lubo. En relación a la tarea realizada, Alejo Sarna señaló que "en la ciudad existen muchos microbasurales que son puntos de acumulación de residuos improvisados e ilegales en zonas urbanas, que se van generando progresivamente. Las consecuencias que traen los microbasurales son posibles riesgos para las y los vecinos de la zona, la proliferación de vectores de enfermedades, malos olores, pueden afectar el correcto funcionamiento de los desagües pluviales, generan contaminación focalizada, y una vez que se generó un microbasural este no para de crecer porque la basura atrae más basura". En relación a la generación de microbasurales, Sarna aseguró que "no existe un política Municipal destinada a la eliminación de los mismos, ya sea con campañas de concientización para que las y los vecinos tiren los residuos en los lugares que corresponden, pero principalmente con trabajos municipales de limpieza de estos espacios de acumulación de basura. Necesitamos un Municipio comprometido con la eliminación de los microbasurales" aseguró. En relación a la tarea realizada, el referente del Frente de Todos Campana comentó que "decidimos llevar adelante esta iniciativa ante la falta de medidas por parte del Municipio en la limpieza de microbasurales, y en esta tarea el plástico juntado es destinado al programa "Mi Barrio Recicla" que tiene como fin poder eliminar el plástico de las calles y que este puede ser reciclado para su reutilización. Para esta tarea fue fundamental el acompañamiento de vecinos de la zona como Ramón Mena, quien ya viene haciendo un muy buen trabajo en la eliminación del plástico de las calles junto a un grupo de jóvenes, y fue quien coordinó con los vecinos para poder empezar a limpiar el lugar. El compromiso vecinal es fundamental para mantener la ciudad limpia, por eso felicitamos y agradecemos a Ramón y a todas y todos los que nos acompañaron" puntualizó y concluyó que "si entre todas y todos nos comprometemos, y el Municipio asume su responsabilidad, vamos a hacer de Campana una ciudad más limpia".

Alejo Sarna y los microbasurales Seguimos trabajando junto a las y los vecinos con el programa #MiBarrioRecicla, hoy limpiando el microbasural en los terrenos de la ex Fasera, junto al barrio Municipal y el barrio Lubo. pic.twitter.com/dVO4yY8kDf — Alejo (@alejosarnaok) October 30, 2020

Alejo Sarna:

"Necesitamos un Municipio comprometido con la eliminación de los microbasurales"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar