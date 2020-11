Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande cuestionó al Ejecutivo Municipal por aplicar los mismos programas que genera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "como si las herramientas de los dos Estados pudieran replicarse sin tener en cuenta las enormes diferencias entre las dos ciudades". "Tenemos la responsabilidad de de aportar ideas y propuestas para nuestra Ciudad" inició Gustavo Parravicini su descargo contra la gestión de Sebastián Abella, "al decir que administra la ciudad como un almacén no es una ironía, hemos notado la falta de seriedad en el abordaje por parte de funcionarios locales, tan complejo como los son el desempleo y la búsqueda de inversiones dos ejes fundamentales a la hora de pensar el desarrollo local". El presidente del Frente Grande de Campana apuntó contra la falta de claridad de los anuncios mediatos del Municipio y volvió a reiterar la necesidad de trabajar por un desarrollo económico alternativo que incluya a todos los sectores de la ciudad. "De no mediar cambios en el método de gestión del Gobierno de Abella, estamos en condiciones de asegurar que Campana va derecho a tener una crisis laboral muy seria, fruto de la total ausencia de Políticas Públicas y de un error el no escuchar y atender a otros espacios políticos respecto al Rol del Estado en el territorio. Insisten en anuncios a través de los medios que no están a la altura de las circunstancias, la implementación de políticas públicas de alto impacto no aparecen, un cambio de mirada y de actitud debería dominar en forma excluyente la agenda gubernamental, priorizando aquellos temas que hacen al desarrollo endógeno, la generación de empleo, la lucha contra la pobreza y la exclusión, vivienda y tierra, ambiente y políticas de género en nuestra Ciudad". Además destacó el enorme aporte que viene realizando el Estado Nacional desde el Anses para sostener la crisis generada por la pandemia y los 4 años de macrismo, "Queremos un Estado local presente, y pero vemos que se anuncian bombas de humos para confundir y distraer a los vecinos y nada se hace desde el Gobierno Local para acompañar el difícil momento que atraviesa nuestra Ciudad". Por ello cuestionó la decisión del Intendente de imitar los programas desarrollados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Eso reafirma que desde CABA gobiernan nuestra Ciudad, como si las herramientas de los dos Estados pudieran replicarse sin tener en cuenta las enormes diferencias entre las dos ciudades, y como si se pudieran transpolar soluciones desde la ciudad con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica a Campana. No se puede administrar la ciudad como la franquicia de un almacén". Asimismo manifestó que desde el Frente Grande de Campana "intentamos ser muy serios a la hora de plantear críticas o propuestas a la gestión de Abella teniendo en cuenta que las políticas públicas impactan directamente en la vida de nuestros vecinas y vecinos, lastimando por su impacto negativo, como siempre a los que menos tienen, a jóvenes y mujeres, para lo cual se necesita de un Estado presente, capacitado y con partidas presupuestarias los suficientemente importantes para revertir la situación de vulnerabilidad en la que viven muchos de ellos. Por ejemplo en el liviano y descontextualizado anuncio que hizo Elisa Abella de la Academia de Emprendedores, no nos dicen quienes capacitaran, cuánto dinero invertirá, si existirán líneas de crédito, si existirá un seguimiento a que mercado estará dirigido cuando el consumo de bienes y servicios a caído en todo el País y lo más importantes a qué sector de la economía, no es los mismo la formal que la informal. Ante la falta de esta información repetimos, nos toman el pelo". "Por ello venimos repitiendo la urgencia de pensar en un plan de desarrollo estratégico para luego de la pandemia, y nos parece fundamental apuntar a la economía social como objetivo. Se trata de un sistema de fuerzas sociales organizadas, con prácticas de autogestión, participación democrática y solidaria. Que promueva el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Además buscar la sustentabilidad económica y ambiental", detalló el titular del Frente Grande y concluyó "Nuestro trabajo es pensar acciones para dar respuestas integrales a las necesidades de nuestro vecinos y vecinas".

Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande.



FGC en el FdT:

"No se puede administrar la ciudad como la franquicia de un almacén"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar