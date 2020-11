La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/nov/2020 NotiCMR:

29 de octubre; Día Mundial de la Psoriasis ¿de qué se trata?

Por Dras. María Eugenia Gil y Manuela Palao













Dra. Manuela Palao (MN 453073 - MP 43078) Médica dermatóloga





Dra. María Eugenia Gil (MN 140790 - MP551097) Médica dermatóloga

La mayoría de nosotros escuchamos hablar alguna vez de psoriasis, por alguien a quien se la diagnosticaron o incluso nos habremos preguntado si teníamos o no psoriasis o leímos alguna vez sobre ella ¿Por qué? La psoriasis es una de las enfermedades más prevalentes de la piel (y a veces afecta las articulaciones). Es una inflamación crónica con predisposición genética y mediada por mecanismos inmunitarios. No infecciosa ¡no contagiosa! ¿Cómo se presenta? De diferentes maneras, una de las formas más frecuentes son las lesiones duras rojizas con escamas. Suele aparecer en codos, rodillas, región glútea, cuero cabelludo. También puede comprometer uñas y articulaciones. Intervienen diferentes factores que pueden desencadenarse como: traumas físicos o químicos; infecciones; medicamentos; estrés. A veces se asocia con otras enfermedades como la obesidad o la enfermedad cardiovascular. ¿Qué sucede? En ella se produce un recambio más rápido en el ciclo de nuestra piel. Lo normal es cada 28 días y aquí ocurre cada 3 días aproximadamente. ¿Cuándo consultar? Sugerimos que si existen antecedentes familiares (tiene predisposición genética), o si aparece alguna lesión sospechosa no quedarse con la duda y acercarse al dermatólogo. Recordemos que no todo es psoriasis. Además, no olvidemos realizar los controles de piel al menos una vez al año con tu dermatólogo de confianza. ¿Qué pasa si se diagnostica? Hoy en día contamos con un montón de herramientas desde cremas, pastillas, inyecciones, luces (fototerapia) o láseres. Tratamos de poner el foco en mejorar la calidad de vida a través de su atención completa en sus esferas física, psíquica y social. Contamos con herramientas para medir el impacto de la enfermedad (PASI y DLQI) En algunas personas puede afectarlas emocionalmente más que a otras. En el Centro Médico Rawson trabajamos en equipo y de forma multidisciplinaria. ¡Estamos para ayudar a estar cada día mejor! Dra. María Eugenia Gil (MN 140790 - MP551097) Médica dermatóloga - Dra. Manuela Palao (MN 453073 - MP 43078) Médica dermatóloga - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar



NotiCMR:

29 de octubre; Día Mundial de la Psoriasis ¿de qué se trata?

Por Dras. María Eugenia Gil y Manuela Palao

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar