"En esta pandemia experimenté un cambio, un nuevo nivel de autoconciencia, digamos. Y con estos productos, es una forma de compartir ese cambio con los demás", señala Marisol Elorriaga. La Ingeniera Química y especialista en Ingeniería Medioambiental Marisol Elorriaga lanzó VALE: una línea de cosmética natural sin conservantes químicos que fabrica ella misma desde cero. Cada vez son más los seguidores que se suman a la cuenta de Instagram @vale_cosmetica_natural donde Marisol Elorriaga, ofrece una línea de 10 diferentes cremas para la piel que elabora ella misma a partir de materia prima natural y sin conservantes químicos. Marisol es Ingeniera Química y especialista en Medio Ambiente, y hace años ejerce como profesora de Química General en la UTN Regional Delta de Campana. "Siempre estuve vinculada al mundo del laboratorio, pero nunca pude fabricar algo. Era como una asignatura pendiente en mi vida, y ahora con este proyecto lo estoy concretando y me siento plena", dice. Según explica, su emprendimiento nació durante la pandemia, en la que "todos nos vimos obligados a parar un poco, y eso a muchos nos permitió pensar y reflexionar sobre el valor de ciertas cosas, de valorar lo esencial. Hubo cambios ambientales, porque el mundo estuvo quieto y de eso tenemos que aprender. Salió una nueva conciencia ambiental porque nos dimos cuenta que las cosas cambiaron… entonces VALE también es una invitación a empezar desde lo más chico, cuidándonos nosotros usando productos naturales, y por extensión también empezando a cuidar un poco más el medio ambiente". Su visión incluye la elección de la marca "VALE", que en realidad es el acrónimo de "Volver A La Esencia". Fiel a esa visión, sus cremas son fabricadas por ella misma desde cero y sin conservantes químicos. "No recibo una crema neutra y le agrego los componentes activos, porque estaría traicionando el concepto original, que es un compromiso con volver a lo natural, volver a las plantas, volver a los remedios caseros… en el Instagram de VALE cosmética natural trato de subir información sobre cuáles son los principios activos de cada aceite, cual es la crema adecuada para cada tipo de rostro, qué es lo que produce cada crema e indicando sus componentes. Inclusive, los aceites que utilizo también se usan en Aromaterapia. Por ejemplo, tengo un serum facial de Rosa Mosqueta y Jazmín. El Jazmín es un tranquilizante por excelencia, y cuando nos ponemos este producto nos perdura su perfume y de alguna manera también estamos haciendo aromaterapia". Por el momento, Marisol fabrica una línea de 10 diferentes cremas y productos para el rostro y la piel, pero tiene proyectado lanzar en breve una línea de productos capilares y corporales; y otra a partir de productos basados en la colmena: "Tomé contacto con una cooperativa de apicultores de nuestra región, de manera tal de evaluar la disponibilidad de polen, miel y propóleo. Por ejemplo, el propóleo anda muy bien para el acné. Y en el caso de los productos capilares, quiero aprovechar las propiedades de la ortiga que favorece la circulación y no agregar hormona, que es lo que traen los productos industriales". Y hablando de productos industriales, durante la charla Marisol pone varias veces el acento en que no utiliza parabenos como conservantes porque está comprobado que la piel los absorbe y no son inocuos para nuestra salud: se han encontrado trazas de estos químicos en estudios patológicos de mama. "En esta pandemia experimenté un cambio, un nuevo nivel de autoconciencia, digamos. Y con estos productos, es una forma de compartir ese cambio con los demás. En las nuevas generaciones hay cada vez más vegetarianos y veganos, hay más gente que tiene conciencia de sí misma y de su cuerpo. Por lo tanto, creo que este nuevo estilo de vida se va a instalar. VALE, a su manera, también es un aporte a eso que se viene: un estilo de vida que implica cierta disciplina al principio, pero luego se incorpora a nuestras costumbres en el convencimiento de que tenemos que empezar a eliminar los químicos de nuestro cuerpo", concluye.



VALE ofrece 10 diferentes cremas y productos para el rostro y la piel. Pronto se lanza una línea de productos capilares y corporales; y otra a base de productos de la colmena.

Volver a lo natural

