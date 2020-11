Efemérides del día de la fecha, 1º de noviembre

DÍA MUNDIAL DEL VEGANISMO Instituido por Louise Wallis, entonces presidenta de la Sociedad Vegana del Reino Unido, en el año 1994 para conmemorar el 50º aniversario de la Sociedad, en este día se informa a los ciudadanos acerca del veganismo: "queremos transmitir que es una opción válida, asequible y saludable de alimentarse, vestirse y vivir sin dañar a los animales". La Sociedad Vegana fue fundada por Donald Watson y su esposa Dorothy en el año 1944; el hecho que los impulsó a fundarla fue darse cuenta de que el consumo de diversos productos obtenidos de animales contribuía a la explotación y el sufrimiento de los mismos. Por ello, Donald Watson empezó su propio diario, "TheVegan News", y difundió el veganismo; a su vez, en esas páginas acuñó la palabra "vegano" para distinguir a aquellas personas que no utilizan ningún producto de origen animal de los vegetarianos. El veganismo no se limita a no comer carne sino que implica dejar de consumir productos elaborados en base a la explotación de los animales como ciertos alimentos, ropa, calzado y cosméticos. Por ello, suelen incluir en su dieta verduras, hortalizas, legumbres, semillas, frutos secos, cereales y productos 100% vegetal. En cuanto a la vestimenta optan por utilizar ropa confeccionada con fibras vegetales y sintéticas. La Unión Vegana Argentina (UVA) estimó que, en el año 2019, alrededor del 9% de la población (aproximadamente más de 4 millones de personas) era vegetariana o vegana. Sobre esto, la Licenciada en Nutrición Eva Henderson aseguró a "Infobae": "es importante tener en cuenta que cuando se dejan de consumir grupos de alimentos como la carne y los lácteos, hay que conocer en qué alimentos encontramos los nutrientes que estos aportaban. Hay que tomarse el tiempo de informarse, leer, aprender a cocinar nuevos alimentos, comprar en otros circuitos, y por supuesto asesorarse con un nutricionista capacitado en dietas veganas". BOCA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN 2015 Tras cuatro años sumido en una sequía de títulos, Boca retornó a la gloria al vencer a Tigre 1 a 0 en la anteúltima fecha del campeonato local. La última vez que el "xeneize" había sido campeón fue en el Apertura 2011 bajo el mando de Julio César Falcioni. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena empezó el campeonato con una victoria 3 a 1 frente a Olimpo,con goles de Fernando Gago y Sebastián Palacios (2),en La Bombonera. A partir de ese partido se sucedieron las victorias con esporádicos empates hasta que en la Fecha 13 sufrió una dura derrota contra Aldosivi. En el siguiente partido Vélez se impuso 2 a 0, no obstante, contra Newell´s Old Boys el equipo volvió a la victoria. A lo largo del campeonato perdió 6 partidos contra los equipos mencionados anteriormente y Unión de Santa Fe, San Lorenzo, Rosario Central y Racing. En una Bombonera repleta de hinchas, Boca triunfó sin dificultades ante Tigre con un gol de Luciano Monzón a los 41 minutos del primer tiempo. Este fue el primer título de Carlos Tévez tras su regreso a Boca: "vine para sentir toda esta emoción. Salí campeón en muchos lados pero esto es inexplicable". SE LANZA "UNDER THE MISTLETOE" Un día como hoy en el año 2011, Justin Bieber lanzaba el álbum "UndertheMistletoe." Tras el éxito de "Myworld 2.0", el cantante canadiense plasmó su espíritu navideño en el disco y anunció que parte de las ganancias del mismo iban a ser donadas a la caridad: "Universal nunca permitió que el dinero del álbum se destinara a obras de caridad así que es algo único y estoy muy feliz y orgulloso de lo que hemos hecho." Entre las canciones se encuentran "Mistletoe", "All I want for Christmas is you" junto a Mariah Carey, "The christmas song" y "Drummer boy".





Efemérides del día de la fecha, 1º de noviembre

