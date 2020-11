Imagen ilustrativa

Cuesta mucho entender este triple crimen llevado a cabo durante la tiranía de Rosas. Sin un juicio previo, sin darle la más mínima oportunidad de defensa, como si se tratara de los más grandes delincuentes. Camila O´ Gorman tenía apenas veintiún años, hija de una conocida familia de Buenos Aires. Ladislao Gutiérrez contaba con veinticinco, era un cura de la Iglesia del Socorro y había nacido en Tucumán. Camila eligió el camino libre y voluntariamente, huyendo con el hombre que amaba, desechando el mito absurdo y arcaico de la virginidad como sinónimo de pureza y decencia. Ladislao Gutiérrez valientemente rechazó los canones que solo alientan la hipocresía y el onanismo. Se amaron, y como el amor solo crea obras amorosas, juntos crearon la primera escuela que hubo en Goya, Corrientes. No existía la ley que permitiera la ejecución de una mujer embarazada, pero el obispo, como Rosas y hasta el mismo padre de Camila, coincidieron con darle muerte a los tres. El mismo Vélez Sarsfield le dio figura "legal" a tamaño crimen. En cada tragedia humana siempre hay un traidor, un Judas, un dedo acusador y aquí la felonia tiene un nombre propio: Miguel Gannon. Este onagro de los altares paso a la historia como el pontífice de los traidores, soplón, buchón con sotana, él los delató, dando inicio a un calvario que terminó con la pareja en Santos Lugares. Todos se unieron para llevar a cabo el crimen, unitarios y federales. Coincidieron en que había que aplicarles "un castigo ejemplar", palabras estas pronunciadas por el padre de Camila, y tomadas al pie de la letra por el Tirano. Solo nueve meses duró esta historia de amor y entrega, pero bastó para dejar al desnudo la ignominia, la brutalidad de estos siniestros personajes a quienes se los venera como dechados de prohombres y no son más que verdaderos asesinos sin asomo de un gesto piadoso o de magnanimidad. Las mujeres que hoy luchan para acabar con el poder esclavizador tienen una deuda con Camila. Esta mujer merece ser reivindicada como auténtica heroína en defensas de los derechos de una mujer contra el poder omnímodo. Camila eligió el amor y la libertad, dos palabras que todo tirano y todo fanático no soportan. Camila no midió el peligro al que se exponía y amó y engendró el fruto de ese amor tan puro y sublime, el odio, la mediocridad, la traición y la infamia triunfaron para siempre tres vidas totalmente inocentes. Fue tal el grado de locura de los fanáticos que antes de ser fusilada, a Camila le dieron a beber agua bendita para que el niño por nacer no muriera "infiel". En los anales de la estupidez humana no debe haber ejemplo mayor. La intolerancia, el fanatismo religioso y el poder siniestro, hicieron posibles este hecho que avergüenzan y estremecen la condición humana. Héctor Malvicino DNI 4.738.711

Camila

Por Héctor Malvicino

