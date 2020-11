La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/nov/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La Palabra, está libre"

Por Silvia Gerard











Este año inédito que estamos viviendo, donde nos ha tocado enfrentar circunstancias duras, difíciles, sin poder sentir la presencia física de nuestros familiares, hermanos, amigos, para los cristianos, la oración ha sido el medio vincular más profundo. Hemos destinado seguramente más tiempo al Señor, más esperanzados en escuchar su voz. Orando los unos por los otros, nos hemos reunido utilizando los beneficios de la virtualidad, etc. Ahora bien, esperar la respuesta del Señor, muchas veces demanda, no solo tiempo, sino también la necesidad de permanecer en quietud, con corazones sensibles y dispuestos a oírle. Debemos cultivar nuestra sensibilidad, porque el Señor no grita. La humildad y la reverencia, seguramente, nos van a permitir escuchar su voz. Leemos en la palabra de Dios."Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones (Prov.4:20). La Palabra, las peticiones, son oídas por el Señor, pero también nosotros debemos estar atentos para escuchar sus respuestas, permanecer en silencio, con corazones derramados ante su presencia. Por eso es importante acercarnos a nuestro Señor. Prestando atención al sabio consejo de Su Palabra, "La Biblia". Muchas veces nos despierta, nos sorprende, nos inquieta, nos lleva a un pasaje de las escrituras y así enciende una luz e ilumina lo que estábamos esperando.("Rhema", palabra fresca) Si bien el mundo se ha paralizado y ha modificado su forma de vida, por algo invisible, (Covid-19), tengamos presente el valor de La Palabra, que ha viajado libre por el mundo recorriendo tiempos y distancias, rompiendo barreras, atravesando circunstancias para dar libertad. Libertad que sólo "La Palabra de Dios" puede lograr, abriendo puertas, caminos, circunstancias, haciendo sendas nuevas para que podamos alcanzar la paz, que anhela nuestro corazón. Él, es ese Señor,(escultor) que en el silencio puede tallar las mejores obras. Ofrezcamos siempre a Dios, adoración, alabanza, "fruto de labios que confiesen su nombre". (Heb.13:15) Confiemos, "Jehová oirá cuando a él clamaré" (Salmo 4,3) Él está atento a la voz de mi clamor (Salmo 5) Los cristianos gozamos de la libertad, para expresar nuestros agradecimientos y nuestras necesidades, Él se goza al escucharnos. Yo le abrí las puertas de mi corazón en su momento y para nada pienso volver atrás, sé que me escucha y contesta mis oraciones, ha sido una experiencia maravillosa que me mantiene creciendo día a día. "Su Palabra está libre", buscando anidar, quizás, ¿por qué no? en tu corazón. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



