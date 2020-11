La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/nov/2020 Día de los Fieles Difuntos:

Soltar para Avanzar

Por padre Rufino Giménez







"Todo duelo es comprensible y necesario, pero si uno deja entrar a Dios a su vida, experimentará la certeza de que no está solo", señala el párroco de Nuestra Señora del Carmen a cuento del Día de los Fieles Difuntos que se conmemora mañana lunes. Hoy 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos: es el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario, y toda la liturgia se sustituye con su lectura propia, su prefacio propio, la homilía. "Hay todo un proceso para que la iglesia designe que alguien es Santo: primero está el venerable, luego la beatificación, y finalmente la canonización que viene de la mano de milagros comprobados. Pero hay muchos fieles que son santos y que no están en el altar", dice el Padre Rufino Giménez, párroco de Nuestra Señora del Carmen. Son tiempos de pandemia, pero la tecnología viene en ayuda de los fieles y podrán ver la misa de este domingo a través del canal de YouTube "Parroquia del Carmen Campana". "Se puede visualizar en cualquier horario y recibir la Palabra desde su casa. Esperemos que pronto podamos hacer misas presenciales y los fieles puedan comulgar", señala Rufino y agrega: "El evangelio de este domingo aborda el Capítulo 5 de San Mateo que son las Bienaventuranzas, donde están condensadas prácticamente las principales enseñanzas de Jesús de Nazaret. Aquellos que son capaces de abrir la mente y el corazón, saben que las Bienaventuranzas son el camino que nos conduce a la santidad, en definitiva, la felicidad plena". Este lunes se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, también conocido como el Día de los Muertos. "Es un gran misterio la vida, y otro tanto la propia muerte. En este día manifestamos nuestra afectividad, nuestro amor, nuestro recuerdo por nuestros difuntos y se los encomendamos a Dios. Todo duelo es comprensible y necesario, pero si uno deja entrar a Dios a su vida, experimentará la certeza de que no está solo. Entonces, hay que aprender a soltar, no quedarse anclado en el pasado y lamentarse indefinidamente por lo que ya no va a ser. Es bastante más que una resignación. Hay que confiar en Dios, entregarle a nuestro ser querido… soltar para poder avanzar, y continuar con la vida de una manera plena. Hoy la pandemia ha enfrentado a muchos con lo efímero de la vida, el valor de lo cotidiano, de los afectos, de la cercanía. Todos estos problemas que trajo la pandemia, también son una oportunidad para reflexionar sobre qué estamos haciendo con algo tan valioso como lo es nuestra propia vida y con la de quienes nos rodean, y comenzar a transitarla de una manera más trascendente", concluye.

"Una oportunidad para reflexionar sobre qué estamos haciendo con algo tan valioso como lo es nuestra propia vida", señala el padre Rufino sobre la pandemia.



