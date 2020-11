La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/nov/2020 Semblanzas entre hermanos:

Fiesta Patronal en la Capilla San Martín de Porres / "La Iglesia no avala las tomas"











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

1º de Noviembre de 2020 - Año II - Edición Nº 104 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA FIESTA PATRONAL EN LA CAPILLA SAN MARTÍN DE PORRES Este año la Fiesta Patronal será virtual. Actualmente, los fieles de la comunidad de Capilla están rezando la tradicional Novena a San Martín de Porres que finalizará el día 3 de noviembre. La Santa Misa en su honor se celebrará el domingo 8 de noviembre y será transmitida en vivo por el Facebook: Catedral Santa Florentina de Campana. Este año lamentablemente no se realizará la procesión con la imagen del Santito por las calles del barrio por las disposiciones de protección vigentes por la pandemia. Rogamos a San Martin de Porres, que hizo tanto bien por los enfermos, para que proteja a toda nuestra comunidad e interceda ante Dios por la pronta finalización de tan angustiante situación.

San Martín de Porres, ruega por nosotros "LA IGLESIA NO AVALA LAS TOMAS" Presentamos los conceptos más destacados del. comunicado emitido el 29 de octubre en referencia a la toma de tierras por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. "En estos días de extrema vulnerabilidad para el cuerpo social que conformamos, se repite con dolorosa frecuencia la toma de tierras". "En estas últimas décadas, las distintas ocupaciones de tierras evidenciaron la precaria situación de tantas familias, que han debido procurarse un lugar para vivir. En este sentido, como cristianos nos sentimos interpelados ante toda forma de exclusión que deja a hombres y mujeres sin un techo digno". "La pérdida de la concepción de la tierra como don de Dios para el bienestar de todos está en la raíz de toda concentración, apropiación indebida y depredación de los recursos naturales", No obstante, "nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás. La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas". "Mucho menos aceptable es el oportunismo de quienes se aprovechan de la extrema necesidad de los más pobres para usarlos en función de sus propias ganancias y clientelismo político". "Hoy más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno. En estas horas dramáticas, en que los casos se replican, confiamos en que una diligente intervención de la justicia evitaría escaladas de violencia entre las partes".

Toma de tierras en la provincia de Bs, As, SANTA MISA DESDE LUJÁN La transmisión de la Peregrinación diocesana a Luján a través de las redes sociales se inició el sábado 31 de noviembre bajo el lema "María nos trae la esperanza". Culminará con la Santa Misa presidida por nuestro Obispo Pedro Laxague desde la Basílica de Luján, el domingo 1º de noviembre a las 11 hs. Como Iglesia nos unimos a este transcendental encuentro diocesano por eso invitamos a la comunidad de Santa Florentina a participar de la transmisión de esta Santa Misa. Las vías de comunicación para participar son: Facebook: peregrinación a Lujan Diócesis Zarate Campana Instagram: @perelujanzc YouTube: peregrinación Lujan ZC. Twitter: @perelujanzc JORNADA DE PASTORAL SOCIAL "Recomenzar la Argentina y la Patria Grande", fue el tema del encuentro virtual organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social 2020. Las actividades se desarrollaron del 26 al 30 de octubre. A lo largo de la semana, expresidentes latinoamericanos, gobernadores provinciales, obispos del continente y dirigentes de distintos sectores dieron sus puntos de vista en paneles sobre "La Patria Grande, camino de encuentro", "El federalismo, una nación de hermanos", "Integración. La Patria Grande un desafío" y "Encuentro y Creatividad: camino para el pleno empleo". Todas las ponencias se encuentran en el canal de Youtube: Comisión Episcopal de Pastoral Social y pueden ser consultadas libre y gratuitamente.

Participación del obispo de Perú Mons. Jorge Izaguirre PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Fiesta Patronal en la Capilla San Martín de Porres / "La Iglesia no avala las tomas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar