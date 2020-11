La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/nov/2020 Hoy Le Toca A...

El recuerdo de octubre del 48

Por Hugo del Teso











Hugo del Teso

Gran premio de la América del Sur del Turismo Carretera "La Bs As-Caracas", desde el 20-10 al 8-11, fueron 14 etapas a través de seis países del subcontinente sudamericano Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Fue la más peligrosa y larga de "La Historia del T.C.". Múltiples accidentes, siendo el más recordado el del ex Campeón Juan Manuel Fangio, en el pueblo peruano Huanchaco, se fue barranca abajo por un despiste cayendo al precipicio, donde falleció su copiloto Daniel Urrutia, Oscar Alfredo Galvez fue el 1º en socorrerlos sacando a Fangio, dándole los 1ros. Auxilios hasta la llegada del Nº 14 de Eusebio Marcilla, su labor humana en caballeroso gesto solidario, renunció a la victoria alentando a Oscar Galvez a seguir, mientras se ocupó a llevar a los accidentados hacia un hospital cercano, fue reconocido e inmortalizado como "El caballero del camino". La victoria fue de Domingo Marimón, segundo fue Marcilla pese a su retraso acontecido anteriormente a 13´, completando el podio con su Ford 8, Juan Galvez Nº 9 ganador de 5 etapas; amargo recuerdo del "Aguilucho" que había ganado 7 etapas, quien fue desclasificado al final de la competición. Había escuchado un ruido raro en el motor, paró y como buen mecánico que era sacó la tapa de cilindros y comprobó con su acompañante Federico Herrero que el problema fue el cigüeñal, después de tratar de repararlo dejo en el lugar la mancha de aceite que vio el avión "militar" que lo sobrevolaba e informó a los controles, lo informó a los que como yo a los 5 días próximos a cumplir 7 años escuchaba por radio de cte continua al relator de tremenda dialéctica, que se llamaba Luis Elías Sojit secundado por Alberto Zalotto, el cronometrista. El motor funcionaba pero aparentemente no tenía tracción y fue empujado por un particular con su buick para aprovechar la bajada para arribar a la meta. A pesar de haberse sacado 1 hora 26´ de ventaja a su hermano Juan 3º en la final. Para la inmensa mayoría del público fue Oscar el ganador moral. 141 tripulaciones se habían inscripto algunos de ellos fueron Osvaldo Tadia Nº 15, Adolfo Perazo Nº 176, José Froilán González Nº 36, Heriberto Román Nº 56, Arturo Kruse Nº 5, Guido Maineri Nº 103, Darío Ramonda Nº 64, Américo Giménez Nº 60, quien con su copiloto Luis Tollerutti pararon en el camino por comprobar la doble rajadura del block, al llegar Oscar Galvez les preguntó cuál era el problema, los socorrió y les dijo: muchachos! Aunque en tres ruedas hay que llegar! Fue Oscar en el vuelco de Fangio hizo parar a todos los que llegaban, el socio de Juan Manuel Don Domingo Marimón al pedido del mendocino Víctor García lo dejó continuar y este al llegar 1º a Caracas en esta última etapa se hizo acreedor de $ 25.000 (gauchito el mendocino!) 2º llegó Marimón y 3º Juan Galvez. Al llegar a Bs As. Entre otros, Juan Manuel Fangio dijo: no es cuestión de llegar 1º sino saber llegar! En el abrazo de Juan Domingo Perón a Oscar Alfredo Galvez el entonces presidente de la República Argentina manifestó: La utopía no es solo la meta, sino los caminos. Viva la unión de los pueblos americanos, viva la patria"!!

